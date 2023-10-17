الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"العربية للإعلام الرقمى" تعلن متابعتها الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

بدأت الشبكة العربيّة للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان فعاليات متابعتها انتخابات الرئاسة المصرية (2024) من خلال مرصد المتابعة الرقمية لوسائل الإعلام المختلفة خلال فترة الدعاية الانتخابية وفقًا للقواعد التي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات لـ متابعة الانتخابات والمعايير الدولية ذات الصلة.

متابعة العملية الانتخابية 
وحصلت الشبكة على موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة العملية الانتخابية، وقامت بتدريب عدد من المتابعين على أعمال متابعة فترة الدعاية الانتخابية وتستعد لإصدار تقريرها الأول عن مرحلة مقابل الدعاية والمناخ السياسى والإعلامى الذى تتم فيه انتخابات الرئاسة المصرية.

وصرح محمود بسيونى، رئيس الشبكة العربية لللإعلام الرقمى وحقوق الإنسان بأن مرحلة الدعاية الانتخابية من أهم مراحل العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن الإعلام الرقمى أصبح يستحوذ على اهتمام شرائح كبيرة من الهيئة الناخبة، خاصة الشباب المنضمين حديثا لقاعدة بيانات الناخبين، لافتًا إلى أن مشاركتهم ستكون مبينة على قدرة المرشحين عبر وسائل التواصل ومنصات الإعلام الرقمي لاقناعهم بالمشاركة، لذلك هناك أهمية كبيرة للتعرف على حيادية ونزاهة تلك المنصات خلال الانتخابات وأنها لا تستخدم للتأثير على الناخبين بشكل سلبى.

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الهيئة الوطنية: غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى الثانية من ظهر اليوم

الشبكة العربية للإعلام الرقمي انتخابات الرئاسة المصرية مرصد للمتابعة الرقمية الهيئة الوطنية للانتخابات الدعاية الانتخابية

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