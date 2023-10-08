أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 والمحتملين وعدد تزكيات وتوكيلات كل مرشح

تصدرت قائمة أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 قائمة بحث واهتمام الملايين من المصريين خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب التقديم للترشح على منصب رئيس الجمهورية خلال الفترة من يوم الخميس 5 أكتوبر، وحتى السبت 14 أكتوبر الجاري.

أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 المحتملين

وجاءت أسماء المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 الذين تمكنوا من الحصول على توكيلات من المواطنين أو تزكيات من أعضاء مجلس النواب، لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، على النحو التالي:

المرشح الأول:- الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. المرشح الثاني:- فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. المرشح الثالث:- عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد. المرشح الرابع:- حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

عدد تزكيات وتوكيلات المرشحين للانتخابات الرئاسية

وتقدم المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بأرواق الترشح للهيئة الوطنية للانتخابات نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحصل الرئيس عبدالفتاح السيسي على تزكية من 424 نائبا من مجلس النواب، وأكثر من مليون و131 ألفا و105 توكيل تأييدًا من المواطنين.

فيما حصل المرشح فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب.

ومنح 44 نائبا بمجلس النواب، التزكية على ترشيح حازم عمر، لرئاسة الجمهوية عن حزب الشعب الجمهوري.

كما حصل الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب للترشح للانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية 2024

ووفقا لقانون الانتخابات الرئاسية، يجب توافر عدة شروط لقبول الترشح للانتخابات الرئاسية، تتمثل فيما يلي:-