وزير الإسكان يتفقد المأخد المغذى لمحطة تنقية مياه الشرب بـ6 أكتوبر (صور)

اختتم د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التى استمرت طوال اليوم بمدينتى الشيخ زايد وأكتوبر، بتفقد المأخد المغذى لمحطة تنقية مياه الشرب بـ 6 أكتوبر، والواقع بمنطقة العياط، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه بعنابر طلمبات المأخذ، وكذا موقع المأخذ على نهر النيل، واستمع إلى شرح مفصل من رئيس جهاز المدينة، عن موقف العمل بالمأخذ، حيث تبلغ طاقته التصميمية 1.6 مليون م3 يوميًا، ويتم التحكم فيه إلكترونيا من خلال منظومة الإسكادا، ومقسم إلى 4 مراحل كل مرحلة بطاقة 400 ألف م3 يوميًا، وتم تشغيل مرحلتين، وجار تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلتين الأخريين، والأعمال الكهروميكانيكية لإحداهما، ويتم نقل المياه إلى المحطة من خلال 3 خطوط ناقلة بقطر 2200 مم.

ووجه الوزير، بعمل أسوار حول المأخذ، وتركيب كاميرات المراقبة، لحماية المأخذ ومنع الدخول إليه إلا للعاملين فقط، كما أكد ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة القياسية؛ للحفاظ على الطلمبات والمعدات، وإطالة عمرها الافتراضي.

وعقب جولته التفقدية بمدينة الشيخ زايد، انتقل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمدينة 6 أكتوبر، تفقد محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة، بطاقة تصميمية إجمالية 1.6 مليون م3 يوميًا، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد.

ووجه د.عاصم الجزار، بتركيب منظومة كاميرات مراقبة بمحطات مياه الشرب، والمآخذ المغذية لها، وكذا محطات معالجة الصرف الصحي، وربط تلك المنظومة بأجهزة المدن الجديدة، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى، من أجل متابعة سير العمل بمكونات منظومة مياه الشرب والصرف الصحى على مدار الساعة، والاطمئنان على سيرها بأفضل شكل ممكن.

وتفقد وزير الإسكان ومرافقوه، مراحل محطة تنقية المياه بمدينة 6 أكتوبر، واستمع إلى شرح تفصيلي من رئيس جهاز المدينة، ومسئولى المحطة، والذين أوضحوا أن المحطة تتكون من 4 مراحل، بطاقة 400 ألف م3 لكل مرحلة، حيث تم تنفيذ مرحلتين، وجار تنفيذ مرحلة أخرى، بجانب التخطيط لتنفيذ مرحلة رابعة مستقبلًا طبقًا للاحتياج، كما اطمأن على سير العمل في مختلف مراحل تنقية مياه الشرب، والسحب الدورى للعينات من المأخذ والمحطة والشبكات، وفحصها بالمعمل المركزى للمحطة، للتأكد من جودة المياه المنتجة.

وخلال جولته التفقدية بالمحطة، تابع الدكتور عاصم الجزار، الاصطفاف الذى أعده جهاز مدينة 6 أكتوبر للمعدات والعمال بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك في إطار استعدادات جهاز المدينة، لسقوط مياه الأمطار، بموسم الشتاء المقبل، حيث وجه الوزير جهاز المدينة بالعمل على تنفيذ الحلول غير التقليدية للتعامل مع مياه الأمطار أسوة بما تم تنفيذه بمدينة القاهرة الجديدة.

كما تفقد الجزار محطة تنقية مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد، بطاقة 575 ألف م3 يوميًا، والمأخذ المُغذي لها، وكذا مشروعات المرافق بالمدينة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمكونات محطة تنقية المياه بمدينة الشيخ زايد، للاطمئنان على سير العمل في مختلف مراحل تنقية مياه الشرب، وآلية السحب الدورى للعينات من المأخذ والمحطة والشبكات، وفحصها بالمعمل المركزى للمحطة، للتأكد من جودة المياه المنتجة، واستمع إلى شرح تفصيلي من رئيس جهاز المدينة، ومسئولى المحطة، عن موقف تشغيلها، ومنظومة التحكم الإلكتروني فى المحطة "الإسكادا"، والمناطق التى تغذيها المحطة بالمياه.

وأكد الجزار ضرورة تشغيل وإدارة وصيانة محطة مياه الشرب ومأخذها وروافعها بمدينة الشيخ زايد، على أعلى مستوى، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية، للحفاظ على مكونات المحطة، وإطالة عمرها، وكذا التأكيد على الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام بالمحطة، والتشديد على التزام جميع العاملين بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى بإجراءات السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين.

كما تفقد الوزير ومرافقوه، مشروعات المرافق الجارى تنفيذها بمدينة الشيخ زايد، منها مشروع تنفيذ خط المياه المغذى لمنطقة التوسعات الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017، حيث شدد الوزير ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع، للإسراع بمعدلات تنمية تلك المنطقة، ووجه رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، بالمتابعة الميدانية كل أسبوع لموقف تنفيذ المشروع حتى يتم الانتهاء منه فى الوقت المحدد.

IMG-20231128-WA0126

IMG-20231128-WA0125

IMG-20231128-WA0123

IMG-20231128-WA0114

IMG-20231128-WA0113

IMG-20231128-WA0115

IMG-20231128-WA0112

IMG-20231128-WA0111

IMG-20231128-WA0109

IMG-20231128-WA0110