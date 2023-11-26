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مصر

وزير الإسكان: الأحد 3 ديسمبر..بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط والاجتماعي بمدينة بني سويف الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

 

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 3/12/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2/1/2024، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط والإسكان الاجتماعي بالمجاورة الأولى بالحي السابع بمدينة بني سويف الجديدة، في مواعيد محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 1: 25، يوم الأحد 3/12/2023، والقطع من 26: 50، يوم الإثنين 4/12/2023، والقطع من 51: 75، يوم الأربعاء 6/12/2023، والقطع من 76: 100، يوم الخميس 7/12/2023.

وأضاف أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 101: 125، يوم الأحد 10/12/2023، والقطع من 126: 150، يوم الإثنين 11/12/2023، والقطع من 151: 175، يوم الأربعاء 13/12/2023، والقطع من 176: 200، يوم الخميس 14/7/2023، والقطع من 201: 225، يوم الأحد 17/12/2023، والقطع من 226: 250، يوم الإثنين 18/12/2023، والقطع من 251: 275، يوم الأربعاء 20/12/2023، والقطع من 276: 300، يوم الخميس 21/12/2023.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم القطع من 301: 325، يوم الأحد 24/12/2023، والقطع من 326: 350، يوم الإثنين 25/12/2023، والقطع من 351: 375، يوم الأربعاء 27/12/2023، والقطع من 376: 396، يوم الخميس 28/12/2023، وتخصيص الأيام من الأحد 31/12/2023: الثلاثاء 2/1/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأوضح أنه على الفائزين بقطع أراضي إسكان اجتماعي التوجه إلى بنك التعمير والإسكان لسداد القسط الأول قبل الاستلام.

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط والإسكان الاجتماعي

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