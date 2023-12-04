الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. خطوات التقديم والأوراق المطلوبة

الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك منذ إعلان وزارة الإسكان عن طرح وحدات سكنية في المشروع الـ 18 لرغبة الكثير من المواطنين في الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة ونظام تقسيط مريح.

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

يمكن للراغبين في الحصول على وحدة سكنية من خلال وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق الاسكان ودعم التمويل العقاري التقديم من خلال رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 (من هنا) بإدخال كافة البيانات المطلوبة والأوراق اللازمة للتقديم والتي حددتها الوزارة وفقا لظروف كل متقدم من الراغبين في التخصيص.

وأتاحت كافة مكاتب الهيئة القومية للبريد كراسات الشروط للمشروع الـ 18 للمواطنين من كافة محافظات الجمهورية والتي يمكن من خلال التقديم عبر الموقع الإلكتروني والاطلاع على كافة الشروط اللازمة لكل مشروع وأنظمة السداد المتاحة لكافة الوحدات السكنية المطروحة في المدن الجديدة بالمحافظات.

تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. الموعد والأوراق

متاح الآن.. خطوات التقديم فى شقق الإسكان الاجتماعى الإعلان التكميلى 2023

خطوات التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي 2023

يمكن معرفة خطوات التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي 2023 عبر موقع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال هذه الخطوات:-

  • الدخول عبر موقع وزارة الاسكان (من هنا).
  • تحديد أيقونة التقديم عل وحدات سكنية.
  • تحديد المشروع المراد التقديم فيه (الـ18).
  • إدخال كافة البيانات اللازمة عن الراغب في تخصيص وحدة سكنية.
  • تحميل كافة الأوراق اللازمة للتقديم.
  • تسجيل رقم هاتف محمول الخاص بصاحب الطلب.
  • الضغط على كلمة حفظ الطلب.

تتراوح أسعار مقدمات جدية حجز الوحدات السكينة المطروحة في الإعلان الـ 18 من بين 25 - 50 ألف جنيه وفقا لمساحة الشقق ومكانها.

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متاح الآن.. خطوات التقديم فى شقق الإسكان الاجتماعى الإعلان التكميلى 2023

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الأوراق اللازمة للتقديم في الإعلان الـ 18 

أتاحت وزارة الإسكان موقعا إلكترونيا يمكن تحميل الأوراق اللازمة للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي 2023 والتي تتلخص فيما يلي:-

  • صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته.
  • قسيمة الزواج إن وجدت.
  • شهادة ميلاد الأطفال إن وجد.
  • إيصال مرافق للعقار الذي يعيش فيه المتقدم حاليا.
  • شهادة إجمالي صافي الدخل الشهري أو السنوي.
  • عقد إيجار للعقار.

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