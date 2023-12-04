الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متاح الآن.. خطوات التقديم فى شقق الإسكان الاجتماعى الإعلان التكميلى 2023

شقق الإسكان الاجتماعى
شقق الإسكان الاجتماعى

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين لا سيما الشباب بالحصول على وحدة من وحدات  الإسكان الاجتماعي، والتي تتوافر من قبل صندوق التمويل العقاري بأقساط ميسرة على عدد من  السنوات، فضلًا عن أنها مزودة بالعديد من الخدمات من غاز ومياه وكهرباء.

الإعلان التكميلي في الإسكان الاجتماعي 2023

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق عن طرح وحدات سكنية جديدة عن توفيرها ضمن الإعلان التكميلي تشمل مشاريع الإسكان الاجتماعي، بهدف توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة للمواطنين من محدودي الدخل ولتقديم طلب في مشروع الإسكان الاجتماعي يجب اتباع الخطوات التالية: 

تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. الموعد والأوراق

وزير الإسكان: إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين لحجز وحدات "سكن مصر"

التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2023

يمكن للمواطنين الراغبين في التقدم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة لعام 2023 أن يقوموا بتسجيل الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومتابعة الشروط والخطوات التالية.

خطوات التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان التكميلي 

  1. الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري من خلال هذا الرابط
  2. قم بالنقر على أيقونة الإعلانات.
  3. اختر الإعلان المتعلق بشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة لعام 2024.
  4. قم بقراءة الخطوات والشروط والوثائق المطلوبة لتقديم الطلب.
  5. ثم قم بتنزيل كراسة الخطوات والوثائق المطلوبة من الموقع.
  6. بعد ذلك، سدد مبلغًا محددًا كوديعة للحجز والمصاريف الإدارية في أحد فروع بنك التعمير والإسكان.
  7. أخيرًا، سجل البيانات على الموقع الإلكتروني للصندوق.

شروط التقديم على الشقق الجديدة في الإسكان الاجتماعي

هناك مجموعة من الشروط المتعلقة بالتقديم على الشقق الجديدة في الإسكان الاجتماعي، ومن هذه الشروط:

- يجب أن يكون المتقدم من جنسية مصرية.

- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا.

- يجب ألا يكون المتقدم أو أي فرد من أفراد عائلته مثل الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر.

- يجب ألا يكون المتقدم قد حصل على وحدة سكنية من أي جهة حكومية أو غير حكومية.

- يجب ألا يتجاوز دخل العائلة الشهري 6000 جنيه للأعزب و8000 جنيه للعائلة.

- يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة تثبت إقامته في المحافظة التي يتقدم فيها للحصول على الوحدة السكنية بها.

 إقرأ أيضًا: يبدأ غدًا.. كيفية التقديم في الإعلان التكميلي في الإسكان الاجتماعي 2023

 

الإسكان الاجتماعى الاعلان التكميلي الإسكان الاجتماعي 2023 شقق الاسكان الاجتماعي التمويل العقاري

مواد متعلقة

يبدأ غدًا.. كيفية التقديم في الإعلان التكميلي في الإسكان الاجتماعي 2023

الأكثر قراءة

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

أعلى سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 فى البنوك

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023

تبدأ اليوم| نوة قاسم.. تفاصيل أخطر نوة تضرب الإسكندرية فى الشتاء

عاجل.. مصرع 47 شخصا فى فيضانات تضرب شمال تنزانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى: يعتقل 16 مواطنا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة