متاح الآن.. خطوات التقديم فى شقق الإسكان الاجتماعى الإعلان التكميلى 2023

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين لا سيما الشباب بالحصول على وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي، والتي تتوافر من قبل صندوق التمويل العقاري بأقساط ميسرة على عدد من السنوات، فضلًا عن أنها مزودة بالعديد من الخدمات من غاز ومياه وكهرباء.

الإعلان التكميلي في الإسكان الاجتماعي 2023

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق عن طرح وحدات سكنية جديدة عن توفيرها ضمن الإعلان التكميلي تشمل مشاريع الإسكان الاجتماعي، بهدف توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة للمواطنين من محدودي الدخل ولتقديم طلب في مشروع الإسكان الاجتماعي يجب اتباع الخطوات التالية:

التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2023

يمكن للمواطنين الراغبين في التقدم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة لعام 2023 أن يقوموا بتسجيل الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومتابعة الشروط والخطوات التالية.

خطوات التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان التكميلي

الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري من خلال هذا الرابط قم بالنقر على أيقونة الإعلانات. اختر الإعلان المتعلق بشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة لعام 2024. قم بقراءة الخطوات والشروط والوثائق المطلوبة لتقديم الطلب. ثم قم بتنزيل كراسة الخطوات والوثائق المطلوبة من الموقع. بعد ذلك، سدد مبلغًا محددًا كوديعة للحجز والمصاريف الإدارية في أحد فروع بنك التعمير والإسكان. أخيرًا، سجل البيانات على الموقع الإلكتروني للصندوق.

شروط التقديم على الشقق الجديدة في الإسكان الاجتماعي

هناك مجموعة من الشروط المتعلقة بالتقديم على الشقق الجديدة في الإسكان الاجتماعي، ومن هذه الشروط:

- يجب أن يكون المتقدم من جنسية مصرية.

- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا.

- يجب ألا يكون المتقدم أو أي فرد من أفراد عائلته مثل الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر.

- يجب ألا يكون المتقدم قد حصل على وحدة سكنية من أي جهة حكومية أو غير حكومية.

- يجب ألا يتجاوز دخل العائلة الشهري 6000 جنيه للأعزب و8000 جنيه للعائلة.

- يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة تثبت إقامته في المحافظة التي يتقدم فيها للحصول على الوحدة السكنية بها.

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