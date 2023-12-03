الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان: إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين لحجز وحدات "سكن مصر"

وزير الاسكان
وزير الاسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان  والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعي "سكن مصر "، بمدينة غرب أسيوط "ناصر الجديدة"، والتي تم طرحها بنظام الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن طرح الوحدات السكنية بمشروعي "سكن مصر"، بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط "، شهد إقبالًا على التقدم لحجز الوحدات المطروحة، مما يعكس ثقة المواطنين في المشروعات التي تنفذها الحكومة، كما أنها توضح نجاح السياسة التي تنتهجها الدولة في تنمية الصعيد وزيادة الرقعة العمرانية.

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هيئة المجتمعات العمرانية

ونوه وزير الإسكان بأن ذلك يأتي في ضوء موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على وضع آلية للإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات (الإسكان المتميز - سكن مصر - جنة) بمدن (رشيد الجديدة - المنصورة الجديدة - ناصر غرب أسيوط - غرب قنا - ملوى الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص، على أن يقوم الجهاز المختص بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.

 

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، أن القرعة أجريت بين نحو 1850 متقدمًا للحصول على 192 وحدة سكنية بسكن مصر، وذلك بحضور مسئولي الجهاز، ويإشراف ممثلين من قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار المهندس ياسر رمضان، إلى أن المساحة الإجمالية لمدينة ناصر الجديدة تبلغ 6006 أفدنة، وتبعد المدينة 14 كم من مدينة أسيوط، و4 كم من مطار أسيوط، ومتوقع أن تستوعب 345 ألف نسمة، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 1600 فدان لتشمل 66 عمارة إسكان اجتماعى تم الانتهاء منها، و110 عمارات سكن مصر تم الانتهاء منها، ومجمع خدمات، وجارٍ تنفيذ مرافق وطرق المرحلة الأولى بمساحة 1600 فدان.

وزير الإسكان إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين وحدات سكن مصر غرب اسيوط ناصر الجديدة

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