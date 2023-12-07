سكن لكل المصريين.. الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2023
تتساءل فئة كبيرة من الشباب في مختلف المحافظات عن كيفية التقديم في إعلان الإسكان الاجتماعي للحصول على وحدة مدعومة من التمويل العقاري ومقدمة بأقساط ميسرة على عدة سنوات، فضلًا عن توصيل كافة الخدمات إليها من غاز وكهرباء ومياه، ومن هذا الاهتمام احتل الإسكان الاجتماعي صدارة محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة.
سكن لكل المصريين.. الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2023
الإسكان الاجتماعي.. سكن لكل المصريين
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين ضمن الإعلان 18 الجديد للإسكان الاجتماعي والمخصص لمنخفضي ومحدودي الدخل، كما كشفت الوزارة عن نظام السداد والشروط.
موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2023
أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا سابقًا يفيد بأنه سيتم طرح شقق الإسكان في الإعلان 18 الجديد بالتمويل العقاري ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين في نهاية الربع الأخير من عام 2023، أي في أخر 3 أشهر من 2023، ولكن مصادر مسؤولة بوزارة الإسكان أكدت في تصريحات للدستور أن موعد طرح شقق الإسكان في الإعلان 18 الجديد سيكون في نهاية ديسمبر الحالي أو مطلع عام 2024.
الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2023
يتم تقديم الوثائق التالية لحجز شقق الإسكان عبر موقع التمويل العقاري عبر الرابط التالي:
- في حالة وجود مصادر إضافية للدخل مثل "معاش استثنائي - أملاك زراعية أو عقارية - عمل إضافي - سندات أو أسهم أو ودائع أو حسابات توفير تقدم له دخل إضافي"، يجب تقديم الوثائق المطلوبة.
- شراء كراسة الشروط وإرفاق إيصال سداد المقدم الذي يتم دفعه بنهاية الكراسة.
- تقديم صور من إثبات الحالة الاجتماعية للأرامل والمطلقات وعدد أفراد الأسرة، مع توضيح مصدر الدخل في وثيقة رسمية "في حالة المطلقة يجب تقديم وثيقة تثبت نفقتها".
الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي
- المستفيدون من المعاش عليهم تقديم أوراق تفيد بذلك.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
- إذا كان المتقدم متزوجًا، يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للزوج/الزوجة.
- اذا كان المتقدم متزوجًا، يجب تقديم صورة من شهادة الزواج وشهادات ميلاد الأبناء (إذا كانوا موجودين).
- يجب تقديم مفردات المرتب للمتقدمين العاملين في القطاع العام أو الخاص، أو شهادة دخل معتمدة من مكتب محاسب قانوني.
- يجب تقديم شهادة صافي الدخل لأصحاب الأعمال الحرة (يتم إصدارها من مكتب محاسب قانوني معتمد).
- إذا كان المتقدم متزوجًا، يجب تقديم مفردات المرتب أو شهادة دخل للزوجة، أو أية وثائق تفيد أنها لا تعمل.
- يجب تقديم إيصال حديث للخدمات (الكهرباء - الغاز - المياه) في مكان الإقامة الحالي للمتقدم.
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