تتساءل فئة كبيرة من الشباب في مختلف المحافظات عن كيفية التقديم في إعلان الإسكان الاجتماعي للحصول على وحدة مدعومة من التمويل العقاري ومقدمة بأقساط ميسرة على عدة سنوات، فضلًا عن توصيل كافة الخدمات إليها من غاز وكهرباء ومياه، ومن هذا الاهتمام احتل الإسكان الاجتماعي صدارة محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة.

سكن لكل المصريين.. الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2023

الإسكان الاجتماعي.. سكن لكل المصريين

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين ضمن الإعلان 18 الجديد للإسكان الاجتماعي والمخصص لمنخفضي ومحدودي الدخل، كما كشفت الوزارة عن نظام السداد والشروط.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2023

أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا سابقًا يفيد بأنه سيتم طرح شقق الإسكان في الإعلان 18 الجديد بالتمويل العقاري ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين في نهاية الربع الأخير من عام 2023، أي في أخر 3 أشهر من 2023، ولكن مصادر مسؤولة بوزارة الإسكان أكدت في تصريحات للدستور أن موعد طرح شقق الإسكان في الإعلان 18 الجديد سيكون في نهاية ديسمبر الحالي أو مطلع عام 2024.

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2023

يتم تقديم الوثائق التالية لحجز شقق الإسكان عبر موقع التمويل العقاري عبر الرابط التالي:

في حالة وجود مصادر إضافية للدخل مثل "معاش استثنائي - أملاك زراعية أو عقارية - عمل إضافي - سندات أو أسهم أو ودائع أو حسابات توفير تقدم له دخل إضافي"، يجب تقديم الوثائق المطلوبة.

شراء كراسة الشروط وإرفاق إيصال سداد المقدم الذي يتم دفعه بنهاية الكراسة.

تقديم صور من إثبات الحالة الاجتماعية للأرامل والمطلقات وعدد أفراد الأسرة، مع توضيح مصدر الدخل في وثيقة رسمية "في حالة المطلقة يجب تقديم وثيقة تثبت نفقتها".

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي