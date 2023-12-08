الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي وتفاصيل موعد حجز الشقق

شقق الإسكان
شقق الإسكان

تساءل الكثير من المواطنين عن كراسة شروط الإسكان الاجتماعي وتفاصيل موعد حجز الشقق، وخطوات التقديم في الشقق.
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن كراسة شروط الإسكان الاجتماعي وتفاصيل موعد حجز الشقق، والتي جاءت ضمن الإعلان رقم 18. ويأتي الإعلان للفئات محدودة الدخل، إلى جانب إعلانهم عن الأسعار الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي.
وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية بمعرفة تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي، يرصد موقع "الدستور" في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها كثير من الناس خلال الساعات الماضية. وفي السطور التالية، نعرض لكم خطوات التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 وموعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي. وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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رابط التقديم في شقق الاسكان الاجتماعى 2023.. "تقدر تحجز في 7 خطوات"

موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023

تم الإعلان عن فتح باب التقديم للإعلان التكميلي 18 للإعلان 16 من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر، وسيستمر لمدة شهر كامل حتى يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024. وباستخدام بعض الخطوات البسيطة، يمكن لجميع الفئات التقدم الآن لحجز شقة بأسعار منخفضة.

 

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي

وإليكم أهم وأبرز الأماكن التي يمكن الحصول على شقة من خلال التسجيل فيها:
- أكتوبر الجديدة.
- القاهرة الجديدة.
- العبور الجديدة.
- العاشر من رمضان.
- حدائق أكتوبر.
- الشروق.
- المنصورة الجديدة.
- دمياط الجديدة.
- غرب قنا.

كراسه شروط الإسكان الاجتماعي

 

 

 

خطوات التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2023

يمكن التقدم في شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واتباع الخطوات البسيطة التالية.

  • الخطوة الأولى: قم بالدخول إلى  موقع وزارة الإسكان وذلك بالضغط على هذا الرابط (هنـــــــــــــا).
  • الخطوة الثانية: قم بالضغط على أيقونة "التقديم على وحدات سكنية".
  • الخطوة الثالثة: حدد المشروع الذي ترغب في التقديم عليه (المشروع رقم 18) وقم بالضغط عليه.
  • الخطوة الرابعة: قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة عنك كمتقدم لتخصيص وحدة سكنية.
  • الخطوة الخامسة: قم بتحميل جميع الأوراق المطلوبة للتقديم.
  • الخطوة السادسة: قم بتسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بك.
  • الخطوة السابعة: اضغط على كلمة "حفظ الطلب".
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