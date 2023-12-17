طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان المتميز اليوم.. الأماكن والمساحات وأنظمة السداد

تطرح وزارة الإسكان، اليوم الأحد 2023/12/17، كراسات شروط حجز مرحلة جديدة من شقق الإسكان المتميز بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، وذلك من خلال الموقع الرسمي لبنك الإسكان والتعمير.

مساحات شقق الإسكان المتميز

وأوضحت وزارة الإسكان، أن شقق الإسكان المتميز كاملة التشطيب وجاهزة للاستلام الفوري، حيث سيتم طرح وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من ٦٣ مترًا حتى 93 مترًا مربعًا، لافتة إلى أن كراسة شروط الحجز ستكون متوافرة على موقع بنك الإسكان والتعمير.

أنظمة سداد قيمة شقق الإسكان المتميز

وحددت وزارة الإسكان أنظمة السداد لـ شقق الإسكان المتميز، وتصل جدية الحجز لـ60 ألف جنيه، وعند التخصيص يتم استكمال سداد 20% من قيمة الشقة، وعند الاستلام 10%، ويتم تقسيط الـ٧٠٪ من قيمة الشقة على أقساط ربع سنوية لمدة ٣ سنوات أو ٥ سنوات أو ٧ سنوات.

كما تتيح وزارة الإسكان شراء شقق الإسكان المتميز بنظام التمويل العقاري من خلال بنك الإسكان والتعمير بأسعار الفائدة المعتمدة من البنك المركزي االمصري.

شروط حجز شقق الإسكان المتميز

كما حددت وزارة الإسكان شروط التقديم على شقق الإسكان المتميز، وتتمثل في التالي:

1- أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية.

2- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الطرح.

3- أن يكون له اهلية التصرف والتعاقد.

4- لا يحق للأسرة الواحدة التقدم لحجز أكثر من شقة.

5- الشقق مخصصة للاستخدام السكني فقط.