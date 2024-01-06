الصحة على رأس أولوياتها.. منظومة الشكاوي الموحدة تكشف عن 12 جهة الأكثر تلقيا لشكاوي المواطنين



قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أن المنظومة تحرص بشكل مستمر على تصنيف الشكاوى وفقًا للقطاعات المختلفة حتى يسهُل التعامل معها.

وكشف الرفاعي فى تقرير عرضه على رئيس الوزراء، عن أن نتيجة الفحص والدراسة لأنواع الشكاوى والطلبات المسجلة خلال شهر ديسمبر 2023 أظهرت أن قطاعات: الكهرباء، الإسكان والأراضي، الرعاية الصحية، التضامن الاجتماعي، الأمن، الجهاز الإداري للدولة، الخدمات والسلع التموينية، مياه الشرب والصرف الصحي، التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، الاتصالات والبريد، والبيئة، اختصت بالنصيب الأكبر من شكاوى وطلبات المواطنين بنسبة 84% من إجمالي الشكاوى، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لجهات الاختصاص لإعمال شئونها.

فحول قطاع الصحة، أكد مدير المنظومة أن الشكاوى والاستغاثات والطلبات المرتبطة بالقطاع جاءت على رأس أولويات المنظومة من حيث سرعة الفحص والتعامل، حيث استمر التنسيق والتعاون الوثيق بين منظومة الشكاوى ومسئولي وزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية، وتلقت ورصدت المنظومة ما يزيد على 9.2 آلاف شكوى وطلب واستغاثة خاصة بقطاع الصحة؛ تم التعامل معها ومعالجة والرد على ما يقرب من 7 آلاف شكوى وطلب واستغاثة منها، وجار استكمال معالجة أسباب باقي هذه الشكاوى والطلبات.

ولفت "الرفاعي" إلى أن تلك الشكاوى والاستغاثات تضمنت عدد 2956 شكوى واستغاثة تطلبت تعاملًا طبيًا سريعًا، بمختلف التخصصات، منها طلبات نقل بعض الحالات من مستشفيات خاصة وتسكينها بالمستشفيات الحكومية والجامعية، مؤكدًا أن الشكاوى والاستغاثات نالت استجابات سريعة من مسئولي وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تم التنسيق بشأنها، وتطلبت تدخلًا طبيًا سريعًا.

وتضمنت جهود وزارة الصحة والسكان أيضًا التعامل مع 1222 شكوى وطلبًا والتماسًا بشأن بعض إجراءات طلبات علاج بعض المواطنين على نفقة الدولة، وقرارات القومسيون الطبي، وتعاملت الوزارة مع 1304 شكاوى وطلبات مقدمة من بعض المواطنين خاصة بادعاء نقص بعض الأدوية أو ارتفاع أسعار البعض الآخر، بالإضافة إلى 741 شكوى وطلب مساعدة لتقليص فترات الانتظار لبعض الحالات الحرجة أو المساعدة في إجراء الجراحات العاجلة والطارئة.

وفي القطاع نفسه، وردت 163 شكوى وطلبًا للمساعدة في استخراج بطاقات العلاج (التأمين الصحي)، كما تم التعامل مع 98 طلبًا مقدمًا من بعض المواطنين لمساعدتهم في الحصول على أجهزة تعويضية مثل: سماعات أذن، وأطراف صناعية تكميلية، وغيرها، وكذا 47 شكوى وطلبًا من بعض المواطنين لمساعدتهم في إصدار أو إنهاء إجراءات الشهادة الصحية الخاصة براغبي الزواج، وتعاملت المنظومة مع عددٍ من الشكاوى المقدمة من بعض المواطنين تشير إلى تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة في بعض المستشفيات أو الوحدات الصحية.