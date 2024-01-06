مدير الشكاوي الحكومية يكشف الوزارات التي حققت نسب إنجاز واستجابات متميزة كمًا ونوعًا الشهر الماضي



قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أنه في سياق جهود المنظومة لتحقيق أفضل استجابة للمواطنين وتوفير قنوات تواصل متنوعة ومتاحة على مدار 24 ساعة يوميًا؛ تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ورصدت ما يزيد على 130 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر ديسمبر 2023، وتم توجيه 104 آلاف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، كما تم حفظ 23 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات نحو 3 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأشار مدير المنظومة، في تقرير لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 70% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال ديسمبر المنقضي، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التربية والتعليم والتعليم الفني، والبترول والثروة المعدنية؛ مع 92% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى إلى الوزارات، وقد حققت وزارات: الأوقاف، الخارجية، البترول والثروة المعدنية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، النقل، التموين والتجارة الداخلية، الدفاع، التجارة والصناعة، التعليم العالى والبحث العلمى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن، نسب إنجاز واستجابات متميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة أسباب الشكاوى.

فيما اختصت المحافظات بنسبة 19% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال شهر ديسمبر؛ حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، كفر الشيخ، البحيرة، والقليوبية، مع نسبة 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات، وحققت محافظات: الإسماعيلية، المنوفية، البحيرة، أسيوط، المنيا، الأقصر، بورسعيد، قنا، أسوان، سوهاج، السويس، الجيزة، الدقهلية، كفر الشيخ، الإسكندرية، القاهرة، والقليوبية، نسب إنجاز متميزة.

بينما اختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 11% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحققت كل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، نسب إنجاز مرتفعة في حسم الشكاوى الموجهة إليها وإزالة أسبابها.



