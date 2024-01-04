رئيس "مياه القاهرة" يتفقد مواقع الشركة للاطمئنان على سير العمل

تفقد المهندس مصطفى أحمد الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بالقاهرة صباح اليوم الخميس، عدة مواقع تابعة للشركة في إطار الزيارات الميدانية المفاجئة للتفتيش على منظومات العمل المختلفة.

خدمات شبكات مياه

تضمنت الجولة الميدانية زيارة شبكات مصر الجديدة وشبكات مياه الوايلي والنادي الاجتماعي والرياضي التابع للشركة بالعباسية وقطاع الإعلام وخدمة العملاء بكل الإدارات التابعة له، وتابع خلال جولته آداء العاملين بمراكز خدمة عملاء الوايلي ومركز خدمة عملاء مصر الجديدة من خلال حوارات أجراها مع بعض العملاء أثناء تواجدهم بمراكز خدمة العملاء للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة من خلال العاملين بمراكز خدمة العملاء وارائهم فى كافة الخدمات التى تقدمها الشركة.

وشدد على ضرورة إنهاء أي إجراءات تتطلبها الخدمات المقدمة في أسرع وقت حرصًا على وقت العملاء وتيسير أي إجراءات لازمة على الفور.

شركة مياة الشرب

كما تضمنت جولته بقطاع الإعلام وخدمة العملاء متابعة سير العمل بالإدارة العامة للخط الساخن 125، والمركز الإعلامى بالشركة مؤكدا على ضرورة تحقيق التكامل بين جميع منظومات العمل فى سبيل استدامة الخدمات المقدمة وتطوير وتحسين الآداء.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، في ختام جولته أن شركة مياه الشرب بالقاهرة بجميع القطاعات التابعة لها تضع نصب أعينها على كافة الإجراءات الخاصة بالشركة لتحقيق الإستدامة فى تقديم الخدمات بأعلى جودة ممكنة وفقًا للمعايير العالمية وباستخدام أحدث التكنولوجيات المتوفرة في كل المجالات.

إحلال وتجديد محطات التنقية

من ناحية أخرى، تفقد الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، أعمال الإحلال والتجديد بمحطة تنقية مياه جنوب العلمين، والتي تهدف إلى تحسين جودة وكفاءة المياه المنقاه وزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة.