الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتفقد محطة تنقية مياه الشرب بالجيزة بطاقة 150 ألف م3 يوميًا

وزير الإسكان خلال
وزير الإسكان خلال الجولة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة تنقية مياه الشرب بالجيزة والمأخذ المُغذى لها، والتى تبلغ طاقتها 150 ألف م3 يوميًا، وذلك عقب تفقده لمحطة مياه إمبابة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.

واستعرض وزير الإسكان، موقف أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه الجيزة، والتى تعد أقدم محطة فى محافظة الجيزة، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى منها فى عام 1895 بطاقة 18 ألف م3 يوميًا، والمرحلة الثانية فى عام 1954 بطاقة 36 ألف م3 يوميًا، والمرحلة الثالثة فى عام 1962 بطاقة 48 ألف م3 يوميًا، والمرحلة الرابعة فى عام 1970 بطاقة 48 ألف م3 يوميًا.

وزير الإسكان يوجه بضرورة الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة فى زيادة الطاقة الإجمالية للمحطة

ووجه الوزير بضرورة الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة فى زيادة الطاقة الإجمالية للمحطة باستخدام مساحات أقل، لتعظيم الاستفادة من المساحات المتاحة، كما جدد تأكيده ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة القياسية ورفع الكفاءة على أعلى مستوى، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة فى أفضل صورة، والحفاظ على المحطات وإطالة عمرها الافتراضي.

وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعًا، فى مستهل جولته، بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة التوسع في تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع والعدادات الذكية، والتصدى بكل حزم وحسم للتعدى على وصلات المياه، وتسمية الأشياء بمسمياتها فالتعدى على وصلات المياه يعتبر سرقة وليس خلسة، مشددا على ضرورة الحفاظ على المال العام واستيداء حقوق الدولة، كما وجه بضرورة تحديث الأكواد المعمول بها فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

وزير الإسكان خلال الجولة
وزير الإسكان خلال الجولة
وزير الإسكان خلال الجولة
وزير الإسكان خلال الجولة
وزير الإسكان خلال الجولة
وزير الإسكان خلال الجولة
وزير الإسكان خلال الجولة
وزير الإسكان خلال الجولة
وزير الإسكان خلال الجولة
وزير الإسكان خلال الجولة
تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية محطة تنقية مياه الشرب بالجيزة مسئولو الوزارة

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