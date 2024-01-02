الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حجز 38924 مواطنًا للوحدات السكنية المطروحة بالعبور وأسيوط

الجزار
الجزار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن 38924 مواطنًا تقدموا لحجز الوحدات السكنية كاملة التشطيب المطروحة بمشروع "الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث" بمدينة العبور الجديدة، ومشروع "إسكان المستقبل" بمدينة أسيوط الجديدة، حتى الآن، منهم 6980 مواطنًا سددوا مقدمات الحجز، والتي يستمر التقدم لحجزها حتى 21/1/2024. 

وأشار الدكتور عاصم الجزار، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد طرحت 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب، موزعة على مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بمساحات تتراوح بين 63 و93 مترًا مربعًا، وبنظام أسبقية الحجز عن طريق الموقع الالكتروني لبنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com.

وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية التجارية، أن طرح مشروع " الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث " شمل 1080 وحدة سكنية بالعبور الجديدة، تقدم لها 33121 مواطنا حتى الآن، بينما سدد 6326 مقدم جدية الحجز، وطرح 80 وحدة سكنية بمشروع "إسكان المستقبل" بمدينة أسيوط الجديدة، تقدم لها 5803 مواطنين بينما سدد 654 مبلغ جدية الحجز.

وأشار الدكتور حسن الشوربجي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أن أسعار الطرح  هو 7245 جنيها للمتر المربع بالعبور الجديدة، وبمقدم 60 ألف جنيه للوحدة، أما أسيوط الجديدة فقد وصل سعر المتر المربع إلى 6520 جنيها وبمقدم 50 ألف جنيه للوحدة.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لحجز الوحدات السكنية بمدينة العبور الجديدة

مواد متعلقة

عاجل| صوتك لمصر.. قادة الفكر والسياسة والعمل العام يدعمون مبادرة "الدستور" للاحتشاد أمام الصناديق: دعوة لصناعة مستقبل وطننا

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ياسر القاضى: الرئيس يمتلك استراتيجية ورؤية خاصة بالدولة ويقترح موضوعات لا تطرأ على بال المختصين «2»

حصاد وزارة العمل فى 7 أيام.. جولة بمواقع عمل وإنتاج أسيوط.. وفرص عمل بالمحافظات

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

9 سنوات تنمية.. مشروعات عملاقة غيّرت ملامح الحياة فى سيناء ومدن القناة

"التعليم الفنى" رافد إمداد سوق العمل بالمهارات والخبرات المتخصصة (إنفوجراف)

الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي 2023

الأكثر قراءة

جحيم غزة.. مقتل جندى أسترالى يكشف كيف تعد حماس الأفخاخ للاحتلال الإسرائيلى

الرئيس السيسى خصص 100 مليون لصالحه.. تفاصيل صندوق "كبار السن"

الخارجية الفلسطينية تطالب بتسليم الرضيعة المختطفة من غزة فورًا للسلطة الوطنية

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

900 وظيفة شاغرة بهيئة البريد.. موعد وشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

تفاصيل القبض على 7 أشخاص وإلقاء آخر نفسه من طابق علوي بالمقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة