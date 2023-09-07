مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

طالب أهالى المحافظات بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية مقبلة، لاستكمال قطار الإنجازات التى تحققت فى عهده وشملت جميع المناطق والمجالات، بعد سنوات طويلة من الإهمال، والتخريب الذى حدث على يد الجماعة الإرهابية، مؤكدين أن الشعب كله لا ينسى للرئيس مواجهته الشجاعة للإرهاب الأسود، وتصديه لجميع المؤامرات التى استهدفت هذا الوطن.

البحيرة: استمراره ضرورة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

أكد عبدالسلام عريف، المحامى، أن الرئيس السيسى تصدى بقوة وبكل جرأة وشجاعة لكل الظروف والتحديات والمخاطر المحيطة بالعالم وبالوطن العربى ومصر، التى تقع عليها أعباء وتحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة.

وأضاف: «قرارات الرئيس السيسى قد تكون أثرت على شعبيته لدى قطاع من المواطنين ممن تأثروا بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية أو نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، لكن إحقاقًا للحق لا بد أن نقر أن عملية الإصلاح الاقتصادى فى مصر غير مسبوقة فى شتى المجالات، وآثارها ظاهرة للقاصى والدانى».

وتابع: «خطة الإصلاح الاقتصادى يتم تنفيذها بالتوازى مع عملية إصلاح اجتماعى على كل المستويات، سواء فيما يتعلق بمحاربة الفساد أو تحسين أوضاع الأسر وتغيير أوضاعها الاجتماعية، وهو ما نراه فى تطوير العشوائيات وتوفير الخدمات الأساسية، كما تتواكب مع عملية إصلاح سياسى واسعة بدأها الرئيس السيسى بدعوته لجموع المصريين لإجراء حوار شامل حول كل الموضوعات التى تهم الوطن والمواطن».

وأكمل: «حفاظًا على مصر وشعبها ومقدراتها، ولكل ما سبق، فإننا نطالب الرئيس السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة للحفاظ على هوية الدولة المصرية والوصول إلى الجمهورية الجديدة، فالأمر لم يعد ترفًا بل ضرورة ملحة تفرضها مقتضيات الوضعين الداخلى والخارجى».

الفيوم: أنقذ مصر من الإرهاب وتبنى مبادرات ناجحة فى مختلف المجالات

قال عمرو ممدوح، مدرس، إنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة لكونه الرجل الذى حمل رأسه على كفيه وحمى البلاد من سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية، التى خربت كل شىء فى فترة حكمها وسيطرتها على مقاليد الأمور، حتى خرج ملايين المواطنين ضدها فى ثورة ٣٠ يونيو، وأزاحها عن الحكم.

وأضاف «ممدوح» أن مصر كلها عاشت أيامًا غير آمنة، كان الناس فيها يخافون حتى من المشى فى الشوارع نهارًا، وانتشرت السرقة والبلطجة فى المحافظات، وهو ما تغير بفضل جهود الرئيس السيسى ومؤسسات الدولة من أجل إعادة الأمن والأمان بشكل قوى فى كل ربوع مصر، حتى استطاع الناس أن يحيوا مطمئنين.

وتابع: «منذ تولى الرئيس السيسى حكم البلاد شهدنا حركة بناء وتعمير فى كل مدن وقرى الجمهورية، من خلال مبادرة (حياة كريمة)، التى غيرت وجه مصر للأفضل، وجعلت الريف مثل الحضر، من خلال توفير واستكمال جميع المرافق والخدمات داخل المدن والقرى والنجوع لراحة وخدمة المواطنين فى شتى المجالات».

واستطرد: «إنجازات الرئيس شملت مجالات متعددة، منها إنشاء طرق جديدة فى كل المدن والمحافظات لخدمة وراحة المواطنين وتوفير الوقت والجهد، وكذلك نفذ مشروع تبطين الترع على مستوى جميع المحافظات، وأطلق العديد من المبادرات الخاصة بالصحة، وآخرها إطلاق مبادرات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية فى كل التخصصات، فضلًا عن إطلاق المبادرات الخاصة بالسلع الغذائية وانتشار المجمعات والمعارض للسيطرة على ارتفاع الأسعار ومواجهة جشع التجار».

وأكمل: «من أجل كل ذلك، أدعم ترشح السيسى، وأفتخر بأن يكون رئيسًا لمصر لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال قطار الإنجازات والخدمات من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا».

القليوبية: قرانا أصبحت جنة بفضل «حياة كريمة».. ونريد المزيد من الإنجازات

أعلن عدد من المواطنين بمحافظة الفيوم أنهم يطالبون الرئيس عبدالفتاح السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة، مؤكدين أن ما حدث من إنجازات فى بلدهم لم يروا مثله من قبل.

وقال محمد جاب الله، من أهالى مركز إطسا، إن مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، جعلت محافظة الفيوم جنّة، وشملت جهودها إصلاح الطرق وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات، فضلًا عن بناء ورفع كفاءة المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب، وإنشاء مجمعات خدمية وبيطرية، ما جعل المواطن يشعر باهتمام القيادة السياسية، وحرص الدولة على توفير احتياجاته وحل مشكلاته.

وأضاف «جاب الله»: «كنا محظوظين لأن مركز إطسا كان ضمن المرحلة الأولى من المبادرة.. نتمنى استمرار الإنجازات، لذا نطالب الرئيس السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة».

وتابع: «فى عهد الرئيس السيسى ينعم أهالى مركز إطسا بكل الخدمات، لدينا الآن فى القرية مركز تكنولوجى ومكتب بريد وشهر عقارى وسجل مدنى ووحدات طب أسرة ومستشفيات ومدارس، إضافة إلى مشروعات غير مسبوقة فى مياه الشرب والصرف الصحى، ولأول مرة يدخل الغاز الطبيعى المركز».

ووجّه أهالى مركز إطسا الشكر والتقدير للقيادة السياسية على هذه المبادرة الرئاسية الفريدة، مؤكدين أنها فعلًا حققت الحياة الكريمة للمواطنين.

الإسكندرية: إخلاصه لوطنه ظهر فى إعادة بناء الجبهة الداخلية وبرامجه الشاملة للتطوير والتنمية

أشار أحمد محمود محسن، أحد أبناء محافظة الإسكندرية، إلى أن الرئيس السيسى هو رجل التحديات والإنجازات التى لا ينكرها إلا حاقد، لأنه رجل مخلص لوطنه، وظهر فى وقت عصيب من تاريخ الدولة المصرية، مؤكدًا دعمه لترشح الرئيس فى الانتخابات المقبلة لاستكمال مسيرة النجاح.

وأضاف: «دعم الرئيس السيسى لا يأتى من فراغ، فهو من حقق التوازن فى السياسة الخارجية، وله إنجازات كبرى فى مجال تطوير البنية التحتية والربط بين المحافظات وتسهيل التنقل من خلال مشروعات الطرق، فضلًا عن دعمه الكامل لخطة توطين بعض الصناعات التى لم نكن نسمع عنها من قبل، وإعلاء عبارة «صنع فى مصر»، مع التوسع فى الاستزراع السمكى، والإنتاج الحيوانى».

وأشار إلى أن الرئيس السيسى أبدى اهتمامًا خاصًا بالشباب وتمكين المرأة وحقوق ذوى الهمم، كما كافح وحارب فى أوقات عصيبة مرت على العالم لتأمين استقرار البلاد، فى ظل أزمات طاحنة عصفت بكثير من دول العالم، منها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها.

فيما قال زياد عمرو، طالب جامعى، إن الدولة المصرية شهدت فى عهد الرئيس السيسى تطورًا واسعًا فى معظم النواحى، خاصة أن مصر شهدت خلال السنوات العشر الماضية تنفيذ المئات من المشروعات الكبرى والقومية فى شتى القطاعات، ما حقق نقلة نوعية كبيرة فى جميع المجالات.

وأضاف: «المشروعات الكبرى التى شهدتها الدولة فى الطرق والنقل والمواصلات كانت لها انعكاسات إيجابية واضحة على حركة التجارة والاستثمار، فضلًا عن تحسن نظرة العالم لمصر، واستعادتها لتأثيرها وعلاقاتها المستقرة مع دول العالم».

وتابع: «العالم كله مر بأزمات طاحنة، ولكن الدولة المصرية رغم الظروف الصعبة استطاعت عبور تلك الأزمات والحفاظ على الاستقرار وتلبية احتياجات المواطن المصرى البسيط، وهو ما يؤكد الإدارة الحكيمة للرئيس السيسى».

واستطرد: «لمستُ بنفسى الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بالشباب، من خلال مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم، والعديد من الفعاليات التى هدفت إلى تطوير قدرات الشباب والاستفادة منه، وأصبح لدينا شباب فى مناصب مهمة بالوزارات والهيئات الحكومية، ما يضاف إلى الإنجازات التى شهدتها مصر بفضل رجل صادق هو الرئيس السيسى، وهو ما يجعلنا نقف خلفه وندعمه فى المرحلة المقبلة ليستكمل بناء الجمهورية الجديدة».

الأمر نفسه أكده عمر عوض بقوله: «ما تمر به مصر الآن من ظروف استثنائية ناتجة عن تداخل أزمات إقليمية ودولية وتحديات كبيرة تحتم علينا أن نتوحد من أجل تخطيها، وذلك عبر تجديد الثقة فى الرئيس السيسى ودعمه للترشح لولاية جديدة، خاصة أنه قاد مصر بنجاح فى خضم تلك التحديات، حتى يمكننا مواصلة التنمية المستدامة».

وأضاف: «من الضرورى أن يتذكر كل مواطن كيف كانت مصر قبل عشر سنوات تمر بمخاطر كانت تهددها من الداخل والخارج بسبب جماعة الإخوان الإرهابية، لكن الرئيس السيسى نجح، مع مؤسسات الدولة، فى مواجهة الإرهاب الأسود، ولم يتوقف عن التصدى لكل المحاولات الهادفة لتقويض قدرات الوطن وتهديد أمنه القومى وسلامة أبنائه».

وتابع: «تخطى تلك التحديات الجسام لم يكن ميسورًا، إلا بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة المصرية، مع وجود الرئيس السيسى، الذى استجاب لصوت الشعب وإرادته فى التخلص من غطرسة الجماعة الإرهابية، وتصدى لإرهابها، وأعاد بناء الجبهة الداخلية، مع تحصين الدولة ومؤسساتها، واستعادة الأمن والاستقرار، وصولًا إلى إطلاق أوسع موجة للبناء والتنمية تشهدها مصر منذ عقود طويلة».

واستطرد: «منذ تولى الرئيس السيسى حكم البلاد كان حريصًا على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، بغض النظر عن كل الأزمات والصراعات، التى تشهدها دول المنطقة، كما أنه عمل على الحفاظ على الاقتصاد الوطنى ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، رغم تعرض العالم أجمع لأزمة فيروس كورونا وتوقف سلاسل الإمداد، فضلًا عن تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية».

وأشار الى أن الرئيس السيسى دشن من أجل ذلك مبادرة «حياة كريمة»، التى تقدم خدماتها لنحو ٦٠ مليون مواطن، لتطوير البنية التحتية فى القرى والنجوع والمناطق الأكثر فقرًا فى مختلف أرجاء الجمهورية، وبالأخص محافظة الإسكندرية، التى تحولت فيها العشوائيات إلى مناطق حضرية حقيقية، فضلًا عن جهوده لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتنفيذ برنامج التأمين الصحى الشامل لتقديم خدمات علاجية تليق بالمواطنين.

سوهاج: لا أحد غيره سينفذ المشروعات المؤجلة بنفس السرعة والقدرة

وجّه عدد من أهالى سوهاج رسالة دعم وحب للرئيس عبدالفتاح السيسى، وطالبوه بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، واستكمال خطته للنهوض بالدولة المصرية ومسيرة البناء التى بدأها منذ توليه رئاسة الجمهورية.

قال خالد أحمد على، مدرس بإحدى مدارس قرية شطورة، إن أهالى الصعيد يدعمون الرئيس السيسى لاستكمال مسيرته وتنفيذ برنامجه التنموى، الذى حقق العديد من الإنجازات رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد إثر الأزمات العالمية والاقتصادية المتتالية.

وأضاف: «فى الماضى كان تنفيذ أى مشروع فى القرى يحتاج إلى وساطة من النواب وكبار السياسيين والوزراء حتى يتم تنفيذه بعد معاناة طويلة تستمر لسنوات، لكن فى عهد الرئيس السيسى أصبح تنفيذ المشروعات المؤجلة يتم ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، التى أطلقها الرئيس لتلبى كل احتياجات المواطنين من مدارس ومستشفيات وطرق وخدمات وغيرها».

وتابع: «أدعو الرئيس السيسى لاستكمال برنامجه والترشح لدورة رئاسية جديدة، لأن ذلك يعنى استكمال المشروعات التى بدأ تنفيذها بالفعل، لأن لا أحد غيره يمكنه استكمال تلك المشروعات، التى تحقق الأمل فى تنمية سوهاج وباقى محافظات الصعيد».

فيما أكد محمد حسن، الطبيب الشاب بمستشفى سوهاج الجامعى، دعمه الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة دون تردد، مضيفًا: «كواحد من شباب الأطباء أدعم الرئيس للترشح مرة أخرى، واستكمال المسيرة التى بدأها فى تطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشروعاته التى وعدنا بها، وبدأت تظهر ثمارها فى إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية وتنمية القدرات البشرية، عبر تدريب وتأهيل الشباب وتمكينهم بما يتناسب مع أولويات المرحلة، وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠».

كما طلب صابر محمد على، سائق، من الرئيس السيسى أن يترشح للرئاسة فى الفترة المقبلة، لاستكمال مشروع تطويرمنظومة الطرق التى يشعر الجميع بأهميتها حاليًا، مشيرًا إلى أنه كان يسافر بسيارته لمسافات طويلة فى طرق صعبة وخطيرة تهدد حياته وحياة الآخرين، ولكن اختلف الأمر حاليًا بعدما أصبحت هناك شبكة طرق متميزة توفر الوقت والجهد وتحافظ على الأموال والممتلكات.

وبأسلوب عفوى، قال الحاج كمال على، أحد المزارعين بالمحافظة لـ«الدستور»: «اللى يزرع زرعة من حقه يكملها ويحصد ثمارها.. ده اللى اتعلمناه من الأرض، وعشان كده بنطالب الريس يكمل معانا ويورينا مصر اللى قد الدنيا زى ما وعدنا وإحنا واثقين فى كلامه».

المنوفية:صنع نقلة حضارية ويستطيع أن يصل بنا إلى بر الأمان

قال حسام طولان، من أهالى قرية شمياطس التابعة لمركز الشهداء، إنه يتمنى أن يكمل الرئيس عبدالفتاح السيسى، مسيرة الإنجازات بالترشح لفترة رئاسية جديدة، حتى لا يختل توازن البلاد، مؤكدًا: «من أمسك بدفة البلاد ومر بها سالمة من بين كل هذه العواصف هو الوحيد القادر على جعلها تصل لبر الأمان، وهذا ما ظهرت بوادره منذ توليته الحكم، فقد ارتفعت مكانة مصر وأصبحت من أهم الدول فى العالم كله».

وأضاف «طولان»: «الرئيس السيسى صنع نقلة حضارية، فلم نتوقع يومًا ما، نحن أبناء القرى، أن نرى الخدمات حولنا فى كل مكان، بفضل مشروع (حياة كريمة) الذى دشنه الرئيس السيسى».

وتابع: «لم يكن أى مواطن مصرى يحلم بأن يرى كل هذه الإنجازات، فى جيمع القطاعات، الصحة والتعليم والطرق والبترول».

وقال تامر غرابة، من قرية تابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس لفترة رئاسية واحدة فقط، بل لأكثر من فترة رئاسية، حتى يستكمل بناء البلاد.

وأكد «غرابة»: «مصر عاشت فترة من الانفلات الأمنى ولم تهدأ وتستقر إلا بتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والآن نرى مشكلات فى دول كثيرة، لكن مصر هادئة بفضل الله وبجهود الرئيس السيسى». وأوضح: «من يحاول تشويه صورة مصر هو مغرض وحاقد ولا يستحق أن يعيش فى هذا البلد»، لافتًا إلى أن المواطن المصرى تحمل الكثير ويستحق أن يرى ثمار التطوير، ولن يحدث هذا إلا باستمرار الرئيس السيسى. وأوضح: «يد التطوير وصلت إلى كل مكان فى مصر، وجميع المصريين يقدرون المجهودات التى بذلها الرئيس السيسى، ويعرفون أن الدولة مرت بأوقات صعبة وأن الرئيس السيسى هو من أنقذها»، مؤكدًا: «لا بد من أن نقف جميعًا خلف القيادة السياسية، حتى تعيش مصر فى رفعة شأن وأمان وتقدم».

الدقهلية:مشروعات ضخمة حققت نهضة فى جميع القطاعات

قال كيفين وائل، شاب من محافظة الدقهلية، إنه يدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، لأنه حقق إنجازات كثيرة ونفذ مشروعات قوية حققت نهضة فى جميع القطاعات.

وأضاف «كيفين»: «رأينا ما حققته مبادرة (حياة كريمة) من نجاحات، وهى مبادرة الرئيس السيسى، وجرى توفير الخدمات للمواطنين والنهوض بالبنية التحتية».

وأكدت منى فتحى، شاعرة، أنها تؤيد الرئيس السيسى، وتتمنى أن يترشح لفترة رئاسية جديدة.

وذكرت «منى»: «هناك إنجازات تحققت فى مجالات كثيرة، الزراعة والصناعة والتجارة، ونريد رؤية المزيد من النجاحات».

بنى سويف: مطلب شعبى من ملايين المواطنين

طالب أحمد حافظ، موظف بوزارة العدل بمحافظة بنى سويف، الرئيس عبدالفتاح السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والتعمير.

وقال «حافظ»: «لا بد من استكمال الإنجازات التى بدأها الرئيس السيسى، والتى وصلت إلى جميع القرى وامتدت لكل القطاعات، وأبرزها مبادرة (حياة كريمة)».

وأوضح: «بنى سويف كان لها نصيب كبير من المشروعات التنموية، ومنها افتتاح الممشى السياحى وكورنيش النيل الجديد فى عهد الرئيس السيسى، وأصبح لدينا متنفس للخروج والاستمتاع بدلًا من الذهاب إلى المحافظات الأخرى»، موجهًا الشكر باسم كل المواطنين للرئيس عبدالفتاح السيسى على هذه الإنجازات.

وأضاف أحمد جابر، من بنى سويف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتم بالشباب اهتمامًا كبيرًا منذ توليه مقاليد الحكم، والجميع شاهد الشباب فى مناصب قيادية، وتابع: «لا بد من ترشح الرئيس السيسى مرة أخرى ولفترة جديدة لاستكمال النجاحات، وحتى يحقق الشباب طموحاتهم».

وقال ياسر التونى، مدرب كرة قدم، إن ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة ثانية هو مطلب شعبى من ملايين المواطنين، من أجل استكمال بناء مصر الحديثة، ومواصلة الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد «التونى»: «الرئيس السيسى استطاع القضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والأمان والاستقرار، واستعادة مصر لمكانتها على المستويين الإقليمى والدولى».

الغربية: مبادرات صحية متنوعة استفاد منها الملايين.. وتطوير وتحديث للصناعة

قال المهندس حازم فوزى، عضو هيئة مكتب حزب «حماة الوطن»، إن الجهود الاستراتيجية التى بذلها الرئيس فى بناء مصر الحديثة وتحقيق العديد من الإنجازات فى مختلف المجالات، واضحة جلية لا ينكرها إلا جاحد.

وأضاف أنه منذ تولى الرئيس السيسى حكم مصر بدأ تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير البلاد، مع التركيز على دعم الزراعة والفلاح المصرى بهدف تحسين وتطوير الإنتاج الزراعى وتحقيق الاكتفاء الذاتى.

كما أشار إلى أن الرئيس قدم دعمًا كبيرًا للعمال، وعمل على حل مشكلاتهم، وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى تواصل مسيرة بناء مصر الحديثة، وأنها تغلبت على الصعوبات التى واجهتها فى السنوات السابقة، وأحرزت تقدمًا كبيرًا فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وأوضح عضو هيئة مكتب «حماة الوطن» أن الرئيس السيسى أقام مشروعات تنموية كبيرة وجذب الاستثمارات، وعمل على تطوير الصناعة ودعم القطاع الزراعى، إضافة إلى إصلاح منظومتى الصحة والتعليم. كما نجحت الدولة فى القضاء على العشوائيات وتحسين الأمن الغذائى.

وأكد أن الرئيس لم يتردد فى مواجهة التنظيمات الإرهابية والجماعات المناهضة للحكومة، وأنه قاد مصر نحو الاستقرار والأمان.

ووصف «فوزى» الإنجازات التى تم تحقيقها فى مصر خلال فترة حكم الرئيس السيسى بأنها لا يمكن إنكارها، وإنه تم تحقيق تقدم وتطور كبير فى البلاد من خلال قيادته الحكيمة، معربًا عن فخره بما تحقق فى مصر تحت قيادته.

وقال محمد مفتاح، مواطن، إن الرئيس السيسى قاد مسيرة بناء مصر الحديثة وتحقيق الإنجازات فى مختلف المجالات، بفضل استراتيجيته الشاملة، فتم تعزيز قطاعات الزراعة والصناعة والأمن الغذائى والاستثمارات.

وأضاف أنه جرى التركيز على إصلاح منظومتى الصحة والتعليم، ورغم التحديات الكبيرة التى واجهت مصر استطاع الرئيس السيسى تحقيق تقدم ملحوظ وإعادة بناء الدولة المصرية.

فيما طالب أشرف يونس، مواطن، بضرورة دعم ترشح الرئيس للانتخابات المقبلة، ومساندته والتصدى للهجمة المغرضة والشرسة التى تستهدف التشكيك فى الإنجازات الضخمة التى نجح الرئيس فى إنجازها خلال السنوات السابقة بكل همة وقدرة، ونجح بقيادته الحكيمة فى ضم مصر إلى تجمع «بريكس» دعمًا للاقتصاد الوطنى فى مسيرته نحو التخلص من هيمنة الدولار.

وأكد أن الإنجازات التى حققها الرئيس السيسى خلال السنوات الماضية أثرت بشكل إيجابى على حياة المصريين، وجعلت الجميع يدعمه ويثق به كقائد للبلاد.

وقال طارق الصيفى، مواطن، إن الرئيس ركز على تطوير الصناعة وتعزيز التصنيع المحلى ووضع استراتيجية لتطويرها والنهوض بها وتوطينها، وإنشاء مدن صناعية ودعم المصانع المتعثرة، وشركات قطاع الأعمال العام، وتطوير صناعة الغزل والنسيج، بجانب مشروعات الإسكان الاجتماعى والقضاء على العشوائيات.

وأضاف أن عائلته بأكملها، وجميع أهالى محافظة الغربية، يدعمون إعادة انتخاب الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة تحقيق التنمية الشاملة.

وقال عبدالغنى سلطان، من أهالى قرية الجميزة التابعة لمركز السنطة، إن الرئيس السيسى أنجز فى السنوات الماضية بعمل بطولى منذ أحداث يناير ٢٠١١ وحتى وقتنا الحاضر، مشيرًا إلى أن مبادرة «حياة كريمة» مشروع القرن الذى غير حياة ملايين المصريين.

وأضاف عمرو محمد عبدالغنى، من مدينة طنطا، أن البنية التحتية التى جرى تحديثها فى عهد الرئيس أحدثت طفرة كبيرة فى حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن القضاء على فيروس «سى» من أبرز إنجازات الرئيس، إضافة إلى توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا علاوة على المبادرات الرئاسية الأخرى التى تستهدف تعزيز وحماية صحة المصريين.

فيما طالب يحيى عسكر الرئيس السيسى بالترشح لفترة رئاسية مقبلة لاستكمال الإنجازات التى بدأها.

الأقصر: بنى لنا بيوتًا جديدة نأمن فيها على أرواحنا وأنقذنا من الموت تحت الركام

قال محمد الرشيدى، مدرس، إن جميع المواطنين لامسوا إنجازات الرئيس على أرض الواقع وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضاف: «القرى كانت تفتقر أى خدمات أو مرافق قبل مبادرة الرئيس، ولكن بتوجيهات الرئيس السيسى وجدنا جميع الجهات تشارك فى إنقاذ أهالى القرى من الإقامة فى منازل آيلة للسقوط أو بالقرب من المصارف والترع الموبوءة، فجرى بناء منازل جديدة للمستحقين وتبطين الترع وتطهيرها للحفاظ على صحة المواطنين».

وتابع: «تتبارى المنافذ المتنقلة التابعة للقوات المسلحة والشرطة فى توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين فى القرى والمدن».

دمياط: أصبحنا فى أمان واستقرار بعد هزيمة الإرهاب

قال أحمد عوض، أمين العمل الجماهيرى فى حزب «مستقبل وطن» فى محافظة دمياط: «إننا نؤيد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال ما بدأه من إنجازات، خاصة وأن الرئيس السيسى أنقذ مصر من الجماعة الإرهابية».

وأضاف «عوض»: «تعرضت لمحاولة اغتيال فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية، ولولا عناية الله عز وجل لصرت من الأموات، فقد طعنونى فى صدرى بسكين.. الآن أعرف طعم الأمان، وانتهى القلق».

وتابع: «نعلم أن هناك مشاكل وشكاوى، لكن مع الوقت وتضافر الجهود سنصل إلى ما نريده.. كل دولة فيها أزمات وفيها نقاط مضيئة وواجبنا أن نسلط الضوء على النقاط المضيئة».

وأكد: «يكفينا الشعور بالأمان وهو ليس كلامًا مرسلًا نردده بل لمسناه فنحن وجدنا صورنا وأسماءنا فى قوائم اغتيالات الجماعة، ورأينا كل ما يهدد سلمنا الداخلى قبل الخارجى لذا نؤيد ترشح الرئيس السيسى مرة أخرى لاستكمال ما بدأناه والحفاظ على استقرار وأمن بلدنا الحبيبة مصر».

الوادى الجديد: طفرة فى التعليم أنتجت أجيالًا واعية ومسئولة

قالت هبة بدر سفينة، مدرسة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاع تحقيق إنجازات كثيرة، خاصة فى مجال التعليم، مؤكدة: «هناك طفرة فى التعليم أثمرت عن خروج أجيال واعية ومثقفة وقادرة على تحمل المسئولية».

وأشادت «هبة» بالتغييرات التى حدثت فى المناهج، لزرع الانتماء داخل الأطفال، لافتة إلى أن الرئيس السيسى وجّه بالاهتمام بالتعليم الفنى الذى كان منسيًا. ولفتت إلى أن الرئيس السيسى أنشأ مدارس كثيرة، تكنولوجية ودولية وحكومية.

وأكد عماد سبع، مواطن من الوادى الجديد: «الرئيس السيسى اهتم بالفقراء، الذين كانوا منسيين خلال العقود الماضية، كما اهتم بذوى الهمم».

ولفت إلى أن استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حكم مصر مكسب كبير لجميع فئات المجتمع، لاستكمال ما بدأه وبناء الجمهورية الجديدة.

أسوان: مجمعات حكومية ووحدات صحية ومراكز شباب مطورة تخدم الجميع

قال يحيى عبدالكريم، عمدة عزبة العرب بمركز كوم أمبو، إن أهالى القرية كانوا يفتقرون للعديد من الخدمات إلى أن أطلق الرئيس مبادرة «حياة كريمة» فحققت كل الأحلام وقضت على كل المشكلات.

وأضاف أن جميع الإنشاءات التى تمت حاليًا حديثة، وجرى تنفيذها داخل القرية الرئيسية التى تتبعها قرية عزبة العرب، ومن أبرزها إنشاء مجمع حكومى لمساعدة المواطنين على استخراج أى أوراق رسمية دون الاضطرار لتكبد مشقة الانتقال إلى أقرب مركز أو مدينة.

وتابع: «جرى إنشاء وحدة صحية لتلقى المواطنين الخدمات الصحية، وإنشاء مركز شباب لمساعدة النشء بالقرية على استثمار أوقات فراغهم من خلال ممارسة الرياضة، بجانب مد شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب التى أسهمت بدورها فى رفع المعاناة عن كاهل الأهالى».

كفرالشيخ: لدينا بركة غليون أضخم مشروع للاستزراع السمكى فى المنطقة

قالت إلهام مراد، من مركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ، إنها تدعم الرئيس للترشح لفترة رئاسية جديدة بسبب ما حققه على أرض الواقع من إنجازات فى كل ربوع مصر بشكل عام، وفى محافظة كفرالشيخ بشكل خاص.

وأضافت: «بدأنا نشعر بها فى جميع نواحى الحياة، وتأتى على رأس تلك الإنجازات إطلاق مبادرة (حياة كريمة) التى تسعى لتطوير قرى الريف المصرى وتطبيقها فى ١٨٧ قرية بمحافظة كفرالشيخ، بخلاف المشروعات القومية العملاقة التى جرى تدشينها على أرض المحافظة وعلى رأسها مزرعة بركة غليون للاستزراع السمكى، التى تعد إحدى أكبر المزارع السمكية فى الشرق الأوسط».

وتابعت: «جرى إنشاء مصنعى الرمال السوداء للصناعات الاستراتيجية وغيرها من المشروعات التى استفاد منها أبناء المحافظة بشكل مباشر فى توفير آلاف من فرص العمل، ووضع المحافظة بقوة على خريطة الاستثمار العالمية».

وقال محمد عبدالله شعبان، طالب جامعى، إنه يدعم الرئيس لفترة رئاسية جديدة لإنجازاته الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم، ونجاحه فى إحداث التوازن فى العلاقات الخارجية ووضع مصر فى مكانها الصحيح كدولة رائدة فى الشرق الأوسط. وأضاف: «حقق الرئيس إنجازات عديدة فى الملف الاقتصادى أبرزها الانضمام لتجمع بريكس، وهو خطوة أولى لوضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة مثل الصين والهند، فضلًا عن اهتمامه بنقل التكنولوجيا إلى الجامعات والعمل على تخريج جيل جديد من الخريجين المثقفين تكنولوجيًا ليتسنى لهم مواكبة احتياجات سوق العمل».

وأكد أحمد الحايس، موظف، أنه يدعم الرئيس السيسى لفترة جديدة لإنجازاته الكبيرة فى مجال البنى التحتية، خاصة فى مجال الطرق الذى اختصر الوقت والجهد فى التنقل بين المحافظات.

وتابع: «استفدت أنا وأسرتى من خلال مبادرة (١٠٠ مليون صحة) التى دشنها الرئيس السيسى وتمكنت من إجراء جميع الفحوصات الطبية مجانًا أنا وأسرتى وتلقينا خدمة ممتازة، وهو ما لم يكن يحدث مطلقًا فى السابق».

وقال محمد المليجى، صاحب مقترح تخصيص عام لأصحاب الهمم فى مؤتمر الشباب الذى حضره الرئيس السيسى عام ٢٠١٨ بالإسماعيلية، إن الرئيس وضع الأشخاص ذوى الإعاقة نصب عينيه، وكان حريصًا على توفير حياة كريمة لهم.

وأضاف: «جرى توفير ألف كرسى متحرك فى جميع أنحاء مصر، إضافة إلى الكثير من الامتيازات التى أعادت الثقة فى النفس لأصحاب الهمم»، موجهًا الشكر للرئيس على دعمه لأصحاب الهمم وحرصه على مشاركتهم فى جميع الفعاليات ودعم أى مشروعات أو مبادرات تعود عليهم بالنفع.

وقالت أمنية قاسم، مواطنة، إن الرئيس السيسى «جاء لنا كغيث من السماء بعد أن حاول طيور الظلام (الإخوان) إحراق البلد بمن فيها ونهبها وسرقتها».

وأضافت: «حاليًا مصر فى أبهى عصورها بمقوماتها وإنجازاتها، حيث أصبح لدينا شبكة طرق عملاقة وعاصمة إدارية، والعلمين الجديدة محط أنظار العالم، ومتاحف، ولدينا أقوى جيوش العالم مصدر الأمان، وهذا كله بفضل الرئيس السيسى بعد ربنا».

وقال مكاوى غنام، مدير شركة، إنه يدعم الرئيس لفترة مقبلة من أجل الأجيال القادمة، ومن أجل مستقبل أفضل ورؤية اقتصادية واعدة تضمن استمرارنا فى عمليات التحديث والتطوير الشاملة. وتابع: «من ينكر إنجازات الرئيس السيسى إنسان غير سوى، ولا يستحق أن يعيش على أرض هذا البلد، فهناك إنجازات على أرض الواقع وأخرى لاحقة، وتكفى مبادرة حياة كريمة التى جاءت من أجل المواطن قبل أى شىء مما يؤكد أننا من أهم أولويات الرئيس».

الشرقية: أعاد للقرى المحرومة الخدمات.. وجهوده تستحق الشكر

قال محمد ثروت، من أبناء مركز الحسينية محافظة الشرقية، إن الجهد الذى بذله الرئيس عبدالفتاح السيسى يستحق الشكر، لافتًا إلى أن مبادرة «حياة كريمة» غيرت مركز الحسينية للأفضل، ووصلت المشروعات إلى كل القرى الـ٤١، بعد أن كان مركز الحسينية محرومًا من الخدمات.

وأكد «ثروت»: «المواطنون الآن فى الشرقية ينعمون بالخدمات بفضل الرئيس السيسى»، مشيرًا إلى أن ما فعلته القيادة السياسية خلال السنوات الماضية يعد تكريمًا للمواطنين الفقراء، عبر رفع المعاناة عن كواهلهم.

وتابع: «هذا أفضل ما يمكن أن يفعله أى رئيس لشعبه.. الآن نرى سكان الريف وقد تبدلت أحوالهم للأفضل، لذلك نؤيد الرئيس السيسى».

وذكر أن الأهالى كانوا يعانون بسبب الاضطرار إلى السفر لمراكز بعيدة ليستخرجوا مستندات حكومية أو ليحصلوا على خدمات صحية، لكن الآن أصبحت جميع الخدمات متوافرة، مشيدًا بالتطوير الذى حدث للطرق، والذى قلل من حوادث السيارات ووفر وقت المواطنين.

وأكد: «ماعندناش استعداد لخسارة رئيس بيشتغل لصالح الفئات المهمشة والفقيرة من أبناء شعبه.. بكرة أى حد بيحارب وجوده دلوقتى هايقدر إنجازاته».

أسيوط التطوير وصل لجميع المرافق.. ورعاية خاصة للأسر الفقيرة

أوضح على حمزة، عضو الاتحاد العام للاستثمار، من أبناء محافظة أسيوط، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تولى قيادة البلاد فى ظل ظروف عصيبة، وقدم تضحيات كثيرة من أجل النهوض بكل قطاعات الدولة وتوفير احتياجات المواطنين.

وقال «حمزة»: «يحدث تغير كبير فى العالم، وكل الشعوب تلاحظ ذلك، ما تسبب فى حدوث أزمات اقتصادية أثرت حتى على الدول الكبرى، ومن أبرز الأزمات التى واجهت العالم جائحة كورونا وحرب روسيا وأكرانيا»، لافتًا إلى أن هناك اضطرابًا فى الاستيراد والتصدير فى كل مكان.

وأضاف عضو الاتحاد العام للاستثمار: «المشروعات القومية التى نفذها الرئيس عبدالفتاح السيسى أسهمت فى النهوض بكل القطاعات، فضلًا عن المبادرات الرئاسية الخاصة بقطاع الصحة، مثل (١٠٠ مليون صحة). وتهدف جميع المبادرات إلى خدمة الأسر الأكثر احتياجًا فى المناطق والقرى المحرومة».

وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انضمام مصر إلى مجموعة الـ«بريكس»، فذلك سيسهم بشكل كبير فى تحسين الأوضاع الاقتصادية لدى كثير من العاملين بمجال الصناعة والتجارة الخارجية.