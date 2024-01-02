الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتابع موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعًا بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وذلك بحضور مسؤولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة التوسع في تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع والعدادات الذكية، والتصدى بكل حزم وحسم للتعدى على وصلات المياه، وتسمية الأشياء بمسمياتها فالتعدى على وصلات المياه يعتبر سرقة وليس خلسة، مشددا على ضرورة الحفاظ على المال العام واستيداء حقوق الدولة، كما وجه بضرورة تحديث الأكواد المعمول بها فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

متابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة

واستمع وزير الإسكان إلى شرح مفصل من مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، حول موقف خدمات المياه والصرف، كما استعرض المشكلات والتحديات التي تواجه الشركة، والحلول والمقترحات للتغلب عليها، وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات المناسبة لحل تلك المشكلات، موجهًا بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمراقبة ومتابعة الاستخدامات غير الصحيحة لمياه الشرب من بعض المواطنين.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن عدد محطات مياه الشرب بمحافظة الجيزة، 11 محطة بطاقة إجمالية 3 ملايين م3/يوم، وهى (جزيرة الدهب – إمبابة – الجيزة – أبو النمرس – الحوامدية – البدرشين – العياط – الصف – أطفيح – منشأة القناطر – أوسيم)، وجار تنفيذ المرحلة الثانية لمحطة مياه منشأة القناطر بطاقة تصميمة 40 ألف م3/يوم، والمرحلة الثانية لمحطة مياه أوسيم بطاقة تصميمة 30 ألف م3/يوم، تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة مياه الشرب والصرف الصحي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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