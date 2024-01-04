مياه الشرب: بتخزين وتكديس المياه بالخزانات الأرضية الخاصة بالمنازل

ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، فى بيان إعلامى لها اليوم- مواطني محافظة مطروح الكرام بتخزين وتكديس المياه بالخزانات الأرضية الخاصة بالمنازل تحسبا للسدة الشتوية، وذلك خلال الفترة اعتبارا من مساء يوم 2024/1/5 والي مساء يوم 2024/1/12.

وأشارت الشركة انها اتخذت مجموعة من الاجراءات للحد من تأثير السدة الشتوية، خلال تلك الفترة، منها:

• تكثيف ضخ المياه للمواطنين من تاريخه حتى فترة ما قبل السدة بيوم لإعطاء فرصة للمواطنين بتخزين وتكديس المياه بالخزانات الأرضية الخاصة بهم.

• ملئ الخزانات الخاصة بالروافع (العلمين – سيدي عبد الرحمن).

• ملئ الخزانات الإستراتيجية بسعة 210000م3 منها 350000 بخزانات السيركو و160000م 3 بخزانات الكيلو 8.

• مدينة مرسي مطروح - رأس الحكمة - قرية فوكه - مدينة الضبعة – مدينة الحمام لا تتأثر بالسدة الشتوية لتوافر مخزون استراتيجي ومحطات التحلية.

• استمرار ضخ المياه المنتجة من محطات تحلية مياه البحر إلي مدينة مرسي مطروح بإجمالي 124 ألف م3 / يوم، والناتج عن محطة تحليه مياه البحر بباغوش في حدود 24000 الف م 3 /اليوم - محطة تحليه مياه البحر الرميلة 1 و2 و3 في حدود 60000 الف م3 / يوم - محطة تحلية مياه البحر الضبعة في حدود 40000 م3 / يوم).

• وتلتزم الشركة بجدول ضخ المياه علي المناطق مع تقليل عدد ساعات الضخ.

• تناشد الشركة المواطنين الترشيد في استخدام المياه والمحافظة عليها قبل وأثناء وبعد السدة الشتوية.

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​ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب بالقاهرة

وكان قد تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، المشروعات المخططة لشركة مياه الشرب بالقاهرة خلال عام 2024، والتى تشمل مشروعات الاحلال والتجديد ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب بالقاهرة وتطوير ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى ان ميزانية العام الجديد بلغت مليار و200 مليون جنيه لانهاء المشروعات التى تم وضعها فى الخطة واعمال الاحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات ورفع الكفاءة وأعمال الصيانة والتشغيل والمعدات ودعم قطاعات التدريب ومراكز خدمة العملاء وتطوير التحول الرقمي فى كافة القطاعات لخدمة المواطنين وتقديم افضل الخدمات.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمى، ان اهم المشروعات التي سيتم الانتهاء منها خلال هذا العام احلال وتجديد محطة مياه شمال حلوان ورفع كفاءة محطة مياه روض الفرج والبدء فى أعمال احلال وتجديد الخطوط القديم والتى انتهى عمرها الافتراضي والتوسعات بالمرج والمشروعات العاجلة على مستوى محافظة القاهرة والتى تم وضعها ضمن المخطط العام للشركة خلال هذا العام الجديد بالإضافة الى المشروعات الجديدة التي يحتاجها المواطن فى مختلف الاحياء بالتنسيق الكامل مع المحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

اضاف ان الشركة تعمل حاليا على تحديث القطاعات المختلفة وتطبيق احدث التكنولوجيات العالمية فى انتاج المياه وتوفير الخدمات والعمل على تقليل الفاقد حتى يصل الى المستويات العالمية والاهتمام بالتوعية باهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه.