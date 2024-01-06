السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدينة مصر الأوليمبية.. إنجاز عالمى بالعاصمة الجديدة (إنفوجراف)

المدينة الأوليمبية
المدينة الأوليمبية

دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات رياضية وقومية كبرى، وكان من أبرزها إنشاء المدينة الأوليمبية في العاصمة الإدارية الجديدة.

المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة

وتحتضن المدينة الأوليمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 450 فدانًا، العديد من المنشآت الرياضية الكبرى، بما في ذلك استاد مصر الذي يتسع لـ 92 ألف متفرج، بالإضافة إلى مجمع صالات مغطاة بسعة 22 ألف متفرج، وأيضًا مجمع سباحة أوليمبي وملاعب تنس واسكواش، وأرض للرماية والفروسية، وتم تصميم هذه المنشآت وفقًا لأعلى المعايير العالمية في المجال الرياضي.

 

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الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

تستعرض "الدستور" منشآت المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الإنفوجراف التالي:
1_ 468 فدانا مساحة المدينة الأوليمبية.
2_ استاد سعة 92 ألف مقعد للجمهور.
3_ صالتان مغطيتان بإجمالي سعة 22 ألف مقعد.
4_ مجمع ملاعب تنس وسباحة واسكواش.
5_ صالات منافسات الرماية والفروسية.

المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة
العاصمة الإدارية الجديدة ستاد مصر عبدالفتاح السيس ملاعب وصالات مغطاة المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة

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