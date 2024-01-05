الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة والجبلاية والمتحدة يدعمون المنتخب قبل السفر لأمم أفريقيا (صور)

جانب من زيارة معسكر
جانب من زيارة معسكر المنتخب

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد يحيي لطفى رئيس الشركة المتحدة للرياضة، والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، وحازم امام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، ودينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي، على التواجد في تدريب منتخب مصر، لتحفيز اللاعبين قبل السفر إلى كوت ديفوار والمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

كما تواجد عدد من الأبطال الأوليمبيين في مختلف الألعاب الفردية، في تدريب المنتخب لمساندة اللاعبين والتأكيد على أنهم قدوة ومثل أعلى للاعبين في مختلف الرياضات الأخرى، مع تمنيات التتويج بالبطولة.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، في كلمته على دعم ومساندة الدولة للمنتخب، ممثلا في وزارة الرياضة وإتحاد الكرة والشركة المتحدة، وأن الجمهور المصري ينتظر منهم التتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا والفريق قادر على إسعاد الجماهير المصرية.

موعد انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"

من المقرر انطلاق فعاليات منافسات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وتستمر حتى 11 فبراير المقبل، وذلك بالعاصمة الإيفوارية "أبيدجان".

ويستهل الفراعنة ظهوره في المعترك القاري، بمواجهة منتخب موزمبيق، يوم 14 يناير الحالي، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، بكأس الأمم الإفريقية  "كان 2023".

ويقع المنتخب الوطني الأول في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

ويسبق مواجهة الفراعنة الرسمية أمام موزمبيق بمنافسات "كان 2023"، مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا، في السابعة مساء، بعد غدا الأحد 7 يناير الحالي، لتكون بمثابة البروفة الأخيرة للاعبين والجهاز الفني قبل التوجه للعاصمة "أبيدجان"، خلال الساعات القليلة المقبلة.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة معسكر المنتخب الوطني الأول كأس الأمم الإفريقية 2023 المتحدة للخدمات الإعلامية أمم أفريقيا 2023

مواد متعلقة

تدريبات فردية لياسر إبراهيم ومهند لاشين على هامش مران منتخب مصر

محمد صلاح يظهر بـ"لوك جديد" فى مران المنتخب استعدادًا لأمم أفريقيا (صور)

حجازى يخضع لتدريبات تأهيلية قبل المشاركة فى المران الجماعى.. وظهور أول لصلاح

جهاز جديد لمنتخب مصر الأول لوضع نظام صحى وغذائى متكامل

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

ملامح تشكيل المنتخب في أمم أفريقيا: استقرار على الهجوم والدفاع.. وخلاف حول لاعبين

الخلاف داخل الاحتلال يتصاعد.. وزير الدفاع: يجب وقف استخدام جيشنا لتحقيق مكاسب سياسية

16 راكبًا بينهم أجانب.. تفاصيل إنقاذ لنش سياحى من الغرق فى الغردقة

شهادات الـ27% و23.5% تمتص 575 مليار جنيه «سيولة» وتحاصر التضخم

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

حلقة النار

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة

بعد اغتيال "العارورى واللولو".. هل تستمر إسرائيل فى استهداف قادة المقاومة الفلسطينية؟