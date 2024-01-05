وزير الرياضة والجبلاية والمتحدة يدعمون المنتخب قبل السفر لأمم أفريقيا (صور)

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد يحيي لطفى رئيس الشركة المتحدة للرياضة، والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، وحازم امام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، ودينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي، على التواجد في تدريب منتخب مصر، لتحفيز اللاعبين قبل السفر إلى كوت ديفوار والمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

كما تواجد عدد من الأبطال الأوليمبيين في مختلف الألعاب الفردية، في تدريب المنتخب لمساندة اللاعبين والتأكيد على أنهم قدوة ومثل أعلى للاعبين في مختلف الرياضات الأخرى، مع تمنيات التتويج بالبطولة.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، في كلمته على دعم ومساندة الدولة للمنتخب، ممثلا في وزارة الرياضة وإتحاد الكرة والشركة المتحدة، وأن الجمهور المصري ينتظر منهم التتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا والفريق قادر على إسعاد الجماهير المصرية.

موعد انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"

من المقرر انطلاق فعاليات منافسات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وتستمر حتى 11 فبراير المقبل، وذلك بالعاصمة الإيفوارية "أبيدجان".

ويستهل الفراعنة ظهوره في المعترك القاري، بمواجهة منتخب موزمبيق، يوم 14 يناير الحالي، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

ويقع المنتخب الوطني الأول في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

ويسبق مواجهة الفراعنة الرسمية أمام موزمبيق بمنافسات "كان 2023"، مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا، في السابعة مساء، بعد غدا الأحد 7 يناير الحالي، لتكون بمثابة البروفة الأخيرة للاعبين والجهاز الفني قبل التوجه للعاصمة "أبيدجان"، خلال الساعات القليلة المقبلة.