الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جهاز جديد لمنتخب مصر الأول لوضع نظام صحى وغذائى متكامل

جهاز جديد حصل عليه
جهاز جديد حصل عليه منتخب مصر

أجرى لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، كشفا طبيا في إطار استعداداته لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي تنطلق يوم 13 يناير الجاري.

وأجرى اللاعبون كشفًا بأحدث الأجهزة، الذي يقوم بقياس نسب المعادن والفيتامينات وتقييم الأداء الغذائي والوظيفي للجسم، بتقنية المسح الضوئي للخلايا خلال 30 ثانية بلمسة واحدة، بدون سحب عينة دم وبدون ألم.

كما يقوم الجهاز، بوضع نظام غذائي صحي متكامل ومتوازن، وتحديد المكملات الغذائية المناسبة لللاعبين.

وكان منتخب مصر، قد خاض أمس تدريبه الثالث باستاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023

شارك في المران 26 لاعبًا باستثناء محمد صلاح، الذي انضم للمعسكر بعد التدريب، كما أدى ياسر إبراهيم تدريبات تأهيلية عقب انضمامه اليوم.

كما اشتمل التدريب على العديد من الفقرات المتنوعة، بداية بالتدريبات البدنية، ثم بعض الجمل الفنية والتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا وتقسيمة والتسديد على المرمى.

وكانت قرعة كأس أمم إفريقيا 2023، قد أوقعت المنتخب المصري في المجموعة الثانية والتي ضمت كلا من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

 

كأس الأمم الإفريقية 2023 منتخب مصر مدينة مصر الأوليمبية محمد صلاح ياسر ابراهيم غانا

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