تدريبات فردية لياسر إبراهيم ومهند لاشين على هامش مران منتخب مصر

خضع الثنائي ياسر إبراهيم مدافع الأهلي ومهند لاشين لاعب بيراميدز المنضمان حديثا لقائمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى تدريبات فردية بمعرفة الجهاز الطبى لمنتخب مصر، حتى يكون جاهز للمشاركة مع زملاءه في التدريبات الجماعية.

وانضم مهند لاشين لمعسكر الفراعنة قبل إرسال القائمة النهائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بساعات قليلة، كبديل لأحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي الذي تعرض للإصابة في اربطة القدم، فضل الجهاز الفني للفراعنة استبداله على إثرها.

في حين انضم ياسر إبراهيم هو الآخر للقائمة كبديل لأسامة جلال مدافع بيراميدز الذي غادر المعسكر بسبب إصابة في القدم.

ويستعد منتخب مصر الأول لخوض فعاليات بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق فعالياتها بعد أيام قليلة في كوت ديفوار، حيث يسعى منتخب مصر لتحقيق اللقب الغائب منذ ١٣ عاما.

خاض أحمد حجازي مدافع منتخب مصر الأول، تديبات تاهيلية بمعرفة الدكتور محمد أبوالعلا طبيب الفراعنة قبل المشاركة مع زملائه في التدريبات الجماعية.

وحرص الجهاز الفني على وضع برنامج خاص لحجازي، إضافة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، حتى يتم تجهيز اللاعب بالشكل الأفضل للمشاركة أساسيا في تشكيلة لفراعنة، في ظل غيابه عن المشاركة مع فريقه اتحاد جدة منذ بطولة كأس العالم للأندية.

وشارك جميع لاعبي المنتخب الوطني في المران الأساسي قبل خوض ودية تنزانيا المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة، في إطار الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا 2024 التي تنطلق فعالياتها في كوت ديفوار خلال أيام.