السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسئولو الإسكان والوزارات المعنية يستعرضون خطة إنشاء التجمعات المتطورة بمحافظة مطروح

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات  المشرف على مكتب وزير الإسكان، اجتماعا لاستعراض خطة إنشاء التجمعات المتطورة بمحافظة مطروح، وإعداد تصور متكامل لتلك التجمعات، وتحديد التكلفة اللازمة لأعمال المرافق، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ونائبها الدكتور ياسر عبدالحميد، والدكتور مصطفى منير، المستشار الفني لوزير الإسكان، ومسئولى محافظة مطروح، والوزارات المعنية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض موقف إعداد المخططات التنفيذية للتجمعات المتطورة، والتى يجرى الانتهاء منها للبدء فى التنفيذ شاملا جميع المرافق والخدمات، بجانب استعراض نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار رئيس الوزراء، برئاسة ممثل من وزارة الإسكان، وعضوية الجهات المعنية، لدراسة المواقع المقترحة لإنشاء التجمعات المتطورة بمحافظة مطروح، والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة بعد معاينة المواقع على الطبيعة، والمعايير التي تمت مراعاتها لاختيار المواقع المقترحة لإنشاء التجمعات المتطورة.

تحقيق كفاءة استغلال جانبي الطريق الساحلي الدولي

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وشملت تلك المعايير، تحقيق كفاءة استغلال جانبي الطريق الساحلي الدولي، ومراعاة وصلات الربط الحالية والمقترحة بين الطريق الساحلي الدولي الحالي، والطريق الساحلي الدولي الجديد نظرا لكون المناطق القريبة منها ذات اتصالية عالية وذات فرص تنمية مستقبلية واعدة، إضافة إلى كثافة توزيع المشروعات السياحية شمال الطريق الساحلي الدولي باعتبارها مناطق توفر فرص عمل للأهالي.

كان الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات- المشرف على مكتب وزير الإسكان، قد أعلن أنه سيتم فتح باب التقديم إلكترونيًا خلال الفترة من 15 إلى 31 يناير المقبل، للحصول على تراخيص حق الاستغلال الإعلاني لأنواع الإعلانات المختلفة، وذلك بعدة مناطق حيوية بمدينة القاهرة الجديدة، ويتم التقديم من خلال الرابط الإلكتروني:

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية التخطيط والمشروعات إنشاء التجمعات المتطورة مطروح العامة للتخطيط العمراني

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