سليمان جودة لـ"الشاهد": الصحافة الورقية السويسرية والأوروبية لا تزال موجودة ومؤثرة فى صناعة القرار

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إنه خلال السنوات الأخيرة شهدت الصحافة المصرية تحولًا كبيرًا، حيث أصبح الجورنال متوفرًا لدى القارئ على جهاز الموبايل فتراجع توزيع الورقي لصالح المتابعة الإلكترونية.

وأضاف جودة في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" أن الجورنال الورقي الآن ما زال موجودًا حتى الآن في العالم كله لكن وجوده ضعيف ويستحق أن يكون أقوى من ذلك.

وتابع: "الأستاذ إبراهيم سعدة كان موجودًا في سويسرا في الفترة ما بعد 25 يناير 2011، وكنت على تواصل معه وكنا دائمًا نتحدث عن الكتابات الصحفية، كلمني وقال لي إن الصحافة الورقية السويسرية والأوروبية لا تزال موجودة ومؤثرة في صناعة القرار، وإن تأثير الصحافة الإلكترونية لم يؤثر على النسخ الورقية، وإن التواجد الإلكتروني لم يسحب من الصحف الورقية قوتها وسحرها".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.