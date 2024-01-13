السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سليمان جودة: الحياة الحزبية فى مصر عام 1952 كانت غير مكتملة الأركان

الكاتب الصحفي سليمان
الكاتب الصحفي سليمان جودة

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن الحياة السياسية في مصر كانت غير مكتملة، وكان من الممكن أن تكتمل لو أن ثورة ١٩٥٢ تم بناؤها على ما قبلها، حيث كان قبل ثورة ١٩٥٢ أحزاب تحتكم إلى الصندوق،  علاوة عن ارتفاع نسبة الأمية في مصر، وبالتالي الحياة الحزبية في مصر كانت غير مكتملة، وبالرغم من أن حزب الوفد حزب أغلبية إلا أنه لم يحكم في الفترة من ١٩٢٤ إلى ١٩٥٢ إلا تسع سنوات.

الحياة الحزبية في مصر

وأكد الكاتب الصحفي سليمان جودة، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العقيدة المصرية كانت تؤمن بحزب الوفد بصورة كبيرة، لذا كان من الممكن أن تكون الحياة السياسية المصرية مكتملة الأركان لو لم تحدث القطيعة في ١٩٥٢، ويجب الإشارة إلى أنه بدأ يحدث استئناف للحياة السياسية المصرية بعد عودة حزب الوفد بعصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور. 

سليمان جودة الشاهد اكسترا نيوز الحياة الحزبية في مصر الكاتب الصحفي سليمان جودة

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