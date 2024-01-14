أستاذ تخطيط عمرانى: القاهرة التاريخية طراز معمارى نادر لا بد من الحفاظ عليه

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن مخطط تطوير القاهرة التاريخية هو تاريخ مصر وطراز معمارى نادر لا بد من الحفاظ عليه مع الحفاظ على تحسن حياة السكان المحليين، وعلى الحفاظ على المباني الأثرية.

وأضاف سيف الدين فرج، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تأخذ على عاتقها الحفاظ على المناطق التاريخية، لافتًا إلى أن غياب عنصر الصيانة يؤدي إلى خسارة مثل هذه الثروة القومية، كونها المدخل الشرعي لهذه المباني.

أهمية تطوير القاهرة التاريخية

وأشار أستاذ التخطيط العمراني إلى أن شارع المعز يعد من المناطق التي أبرزت نجاح الدولة في هذا الملف، موضحًا أن سكان شارع المعز الذين يعيشون في هذا المكان بأعداد كثيفة أصبح لهم دخل ثابت ومرتفع من تطوير هذا المكان، بعد أن تطور لمزار سياحي للسياحة الداخلية والخارجية، فأصبحوا أكثر المهتمين بالحفاظ عليه بعد أن أصبح مصدر دخلهم.