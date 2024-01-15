الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي فلسطيني: إسرائيل استخدمت المساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب للضغط على الفلسطينيين

عبد المهدي مطاوع
عبد المهدي مطاوع

قال عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، إن إسرائيل تدرك جيدًا أنها لا تستطيع أن تسند التهم التي تم عملها ووُجهت لها في المحكمة والتهمة الكبرى وهي الإبادة الجماعية، لذلك هي تحاول إسرائيل لإلقاء التهم على الدول جزء من مناوراتها لكسب مزيد من الوقت، بإضافة أطراف أخرى تدافع عن نفسها وبالتالي مزيد من الجلسات، كاشفا أن إلقاء التهم الخاصة بالمساعدات الإنسانية كانت تستهدف التضليل.

وأوضح مطاوع، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن إسرائيل استخدمت المساعدات الإنسانية كسلاح في هذه الحرب، كما توسعت في استخدام سلاح التجويع للضغط على الفلسطينيين، واستخدمته في مفاوضات الهدنة التي شهدت الإفراج عن بعض الرهائن، لذا فهي تدرك جيدا كذب ادعاءاتها.

وجود إسرائيل في قفص الاتهام لأول مرة في جريمة هي الأبشع

وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني، أن وزير الخارجية بلينكن تفاخر بأن بلاده تمكنت من الضغط على إسرائيل لدخول المساعدات وهو ما يعني تحكم إسرائيل في دخول المساعدات من هذا الجانب.

وأشار المحلل السياسي الفلسطيني ـ إلى أن وجود إسرائيل في قفص الاتهام لأول مرة في جريمة هي الأبشع التي تحكم بها محكمة العدل الدولية العليا وهي جريمة الإبادة الجماعية، دفعها لاستخدم كافة أدواتها ومنها التشكيك في الإعلام والتضليل.

المحلل السياسي الفلسطيني إسرائيل لإبادة الجماعية لمساعدات الإنسانية الفلسطينيين

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