الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو الدفاع عن الأراضى الفلسطينية: الاحتلال يعمل على تصفية الوجود العربى بغزة

الاحتلال
الاحتلال

كشف فخري أبودياب، عضو لجنة الدفاع عن الأراضي الفلسطينية، عن أن جرائم الاحتلال في غزة تزداد وتجني أرواحا كثيرة من الأبرياء، ودمرت كافة مقومات الحياة في غزة على مرى ومسمع من العالم. 

وأضاف دياب، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن العالم قد يكون مشاركا في المجازر لكونه لم يقم بإيقاف إسرائيل عند حدها ومنعها، مشيرًا إلى أن من لم يُقتل بنيران إسرائيل قد يموت من البرد أو الجوع، فأين هو المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان؟، فنحن لا نرى ولا نسمع منها شيئا في ظل ازدياد المجازر في غزة.

إسرائيل أمنت عقوبة المجتمع الدولى

وشدد عضو لجنة الدفاع عن الأراضي الفلسطينية على أن الاحتلال يعمل على تصفية الوجود العربي الفلسطيني في غزة، وربما ينتقل فيما بعد للضفة الغربية؛ لأنه يريد تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح عضو لجنة الدفاع عن الأراضي الفلسطينية أن إسرائيل أمنت عقوبة المجتمع الدولي، بل وبعض المجتمع الدولي يدعم إسرائيل، وتصل رسالة لهم بأنهم سيكونون معفيين من العقوبة، ولذلك هم يستمرون فيما يقومون به ويستهزئون بالمواثيق الدولية، مشددًا على أنه على العالم أن يدرك أن العالم العربي والفلسطينيين أصبحوا لا يثقون في المواثيق والقوانين الدولية، منوهًا بأن إسرائيل تستمد قوتها من صمت العالم. 

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