الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

في الذكرى 106 لميلاده.. "إكسترا نيوز" تستعرض حياة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر

جمال عبدالناصر
جمال عبدالناصر

تحل اليوم الذكرى 103 لميلاد جمال عبد الناصر الذي ولد في حي باكوس بمحافظة الإسكندرية في 15 يناير عام 1918، حيث كان والده يعمل وكيلًا لبريد باكوس، وتزوج وأنجب ثلاثة أبناء في منزل القنواتي بباكوس، وبعد ذلك، أصبحت الإسكندرية تحتل مكانة خاصة لدى الزعيم الراحل، وكان يلجأ إليها بين الحين والآخر.

وفي هذا اليوم، تستعرض فضائية "إكسترا نيوز"، أبرز المعلومات عن حياة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

ولد جمال عبد الناصر في 15 يناير عام 1918 بمحافظة الإسكندرية

التحق بالكلية الحربية في مارس عام 1937 وتخرج في يوليو عام 1938 ثم رُقي إلى رتبة ملازم أول عام 1940.

وفي يوليو عام 1949 تشكلت اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار في منزله بكوبري القبة في سرية تامة، وفي 23 يوليو عام 1952 نجح تنظيم الضباط الأحرار في القيام بثورة أطاحت بالملك فاروق وأعلنت الجمهورية عام 1953.

وفي السابع عشر من شهر أبريل عام 1954 تولى رئاسة مجلس الوزراء واقتصر محمد نجيب على رئاسة الجمهورية، وقد استطاع جمال عبد الناصر بالوفد المصري المفاوض انتزاع الموافقة البريطانية على اتفاقية الجلاء في 19 أكتوبر عام 1954.

تعرض الزعيم الراحل لمحاولة اغتيال في 26 أكتوبر عام 1954 بميدان المنشية في الإسكندرية عندما كان يلقي خطابا بمناسبة الاحتفال باتفاقية الجلاء.

وأصبح جمال عبد الناصر رئيسا لجمهورية مصر العربية في 24 يونيو عام 1956، وتبنى فكرة إنشاء السد العالي الذي يمثل ملحمة وطنية سطرها المصريون ويعد أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين، وأعلن في 26 يوليو عام 1956 قرار بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية.

 

جمال عبد الناصر محافظة الاسكندرية المعلومات لمحاولة اغتيال الضباط الأحرار القنواتي بباكوس

مواد متعلقة

أستاذ اقتصاد: السوق المصرية أصبحت مقصدًا حيويًا لصناعة "التعهيد" (فيديو)

خبير: عام 2024 سيظهر مدى استجابة العالم إيجابيًا لتخطى الأزمات المتواترة

خبير سياحي: واحة سيوة ضمن أجمل 54 قرية سياحية على مستوى العالم

خبير دولي: الحكومة المصرية تسابق الزمن لإطلاق مشروع منظومة المخلفات الجديدة

سياسي فلسطيني: إسرائيل استخدمت المساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب للضغط على الفلسطينيين

دبلوماسى سابق: إشادة صينية بالجهود المصرية الحثيثة فى دعم القضية الفلسطينية (فيديو)

مراسل "إكسترا نيوز": معبر رفح يواصل العمل لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة

خبير تكنولوجيا: حماية حقوق الملكية الفكرية تتطلب مُشرّعًا بخلفية تكنولوجية

الأكثر قراءة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لاتفاقيات الشركات السياحية مع السعودية بشأن موسم الحج

عاجل.. كولر يرفض الاكتفاء بصفقتين ويحدد مطالبه فى انتقالات يناير

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

قاتلة زوجها تمثل جريمتها: جهزت مخدر وساطور وقطعناه في ساعتين

خارج القائمة الأفريقية.. الأهلى يتسلم الاستغناء الخاص بـ "عمر كمال"

ارتفاع مصابى حادثتى دهس وطعن شمال تل أبيب لـ 19 شخصا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟