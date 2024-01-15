في الذكرى 106 لميلاده.. "إكسترا نيوز" تستعرض حياة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر

تحل اليوم الذكرى 103 لميلاد جمال عبد الناصر الذي ولد في حي باكوس بمحافظة الإسكندرية في 15 يناير عام 1918، حيث كان والده يعمل وكيلًا لبريد باكوس، وتزوج وأنجب ثلاثة أبناء في منزل القنواتي بباكوس، وبعد ذلك، أصبحت الإسكندرية تحتل مكانة خاصة لدى الزعيم الراحل، وكان يلجأ إليها بين الحين والآخر.

وفي هذا اليوم، تستعرض فضائية "إكسترا نيوز"، أبرز المعلومات عن حياة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

ولد جمال عبد الناصر في 15 يناير عام 1918 بمحافظة الإسكندرية

التحق بالكلية الحربية في مارس عام 1937 وتخرج في يوليو عام 1938 ثم رُقي إلى رتبة ملازم أول عام 1940.

وفي يوليو عام 1949 تشكلت اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار في منزله بكوبري القبة في سرية تامة، وفي 23 يوليو عام 1952 نجح تنظيم الضباط الأحرار في القيام بثورة أطاحت بالملك فاروق وأعلنت الجمهورية عام 1953.

وفي السابع عشر من شهر أبريل عام 1954 تولى رئاسة مجلس الوزراء واقتصر محمد نجيب على رئاسة الجمهورية، وقد استطاع جمال عبد الناصر بالوفد المصري المفاوض انتزاع الموافقة البريطانية على اتفاقية الجلاء في 19 أكتوبر عام 1954.

تعرض الزعيم الراحل لمحاولة اغتيال في 26 أكتوبر عام 1954 بميدان المنشية في الإسكندرية عندما كان يلقي خطابا بمناسبة الاحتفال باتفاقية الجلاء.

وأصبح جمال عبد الناصر رئيسا لجمهورية مصر العربية في 24 يونيو عام 1956، وتبنى فكرة إنشاء السد العالي الذي يمثل ملحمة وطنية سطرها المصريون ويعد أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين، وأعلن في 26 يوليو عام 1956 قرار بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية.