الحرازين: إسرائيل تحاول الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة (فيديو)

قال الدكتور جهاد الحرازين، محلل سياسي فلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تدمير كافة مقومات الحياة، حيث يواصل العدو الإسرائيلي العمليات العسكرية والقصف لمدة 24 ساعة، ما خلّف الكثير من المآسي والمعاناة نتيجة تدمير كل ما يتعلق بمقومات الحياة لدى الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 100 يوم من العداون، ويستهدف كل فلسطيني ولن يترك شيئا بالقطاع لا يريد تدميره.

وأضاف الحرازين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن العدوان الإسرائيلي خلّف وراءه كارثة إنسانية وبيئية وصحية بسبب تدمير وقتل داخل قطاع غزة، نالت من أبناء الشعب الفلسطيني، إلى جانب أن جميع مستشفيات غزة خرجت عن الخدمة وعاجزة عن تقديم الخدمات الطبية.

وتابع: بعد أن فشلت إسرائيل في التهجير القسري تحاول الآن الإبادة الجماعية، حيث أصبحت جميع المناطق بغزة غير آمنة، وحتى المناطق التى كانت آمنة يتم استهدافها بشكل جنونى للوصول للتطهير العرقى بشكل كامل وهستيرى لا يتصوره العقل، عندما يتم استهداف كافة الأبراج السكنية والمنازل والمدارس التى تؤوي النازحين.