الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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«تفاقم الحالات المرضية»..أستاذ طب نفسي يُعدد أضرار الشاشات على الأطفال

الدكتور جمال فرويز
الدكتور جمال فرويز

 

 

قال الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي، إن الاستخدام المفرط للشاشات الإلكترونية يسبب أضرارا كبيرة للأطفال، إذ يؤثر على الانتباه والتحصيل الدراسي، وكذلك يؤثر على صحة العيون بسبب الإجهاد البصري المفرط.

وأضاف فرويز، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترانيوز"، أن الشاشات الإلكترونية قد تسبب تفاقم الحالات المرضية الموجودة فعلًا، فمثلًا بعض الأطفال المصابين بكهرباء زائدة على المخ كان من الممكن عدم تعرضهم لنوبات صرع، لكن مع الإفراط في استخدام الهواتف الذكية والكمبيوتر أصبحت نسبة تعرضهم لأنواع متعددة من نوبات الصرع أكبر، التي لا تتمثل فقط في التشنجات، لكن في عدم التركيز والنوبات المعدية وغيرهما.

الوقاية لا تتطلب الامتناع التام عن الشاشات الإلكترونية

وأوضح الاستشاري النفسي، أن الوقاية لا تتطلب الامتناع التام عن الشاشات الإلكترونية، ولكن لابد من التحكم في وقت تعرض الأطفال لها، لافتًا إلى أنه يفضل عدم تعويد الطفل الأقل من 4 سنوات على استخدام الهاتف، أما الأطفال من 4 سنوات إلى 11 سنة فيمكنهم استخدامه ساعتين في اليوم.

أستاذ الطب النفسي للشاشات الإلكترونية للاطفال الإجهاد البصري المفرط الشاشات الإلكترونية

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