خبير سياحي: شجرة باسم كل زائر فكرة ملهمة لتنشيط السياحة بـ"مرسى علم"

أشاد وليد البطوطي، الخبير السياحي، بإطلاق فكرة ملهمة لتنشيط السياحة بمنطقة "مرسى علم" على ساحل البحر الأحمر وهي أن يكون لكل سائح وزائر شجرة باسمه.

وأضاف البطوطي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الفكرة جيدة من أجل تنشط السياحة وترسخ فكرة ارتباط الأشخاص بالأرض، موضحًا أن السائح الأجنبي لما بيجي ويكتب اسمه على شجرة تعتبر سياحة مستدامة وبالتالي يرجع السائح أكثر من مرة قد تصل لمرتين في العام الواحد أو يرسل أشخاص أخرين نيابة عنه.

السائح الأجنبي لما بيجي ويكتب اسمه على شجرة تعتبر سياحة مستدامة

وأوضح الخبير السياحي، أن هذه الفكرة تجعل السائح الأجنبي لديه إحساس بالملكية وأنه ليس مجرد زائر، مؤكدًا أن هذه فكرة ذكية تمس كثيرًا الأشخاص المهتمين بالنباتات، واصفًا إياهم بأنهم “مرهفين الحس".