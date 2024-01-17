مسؤول بالرعاية الصحية تكشف تفاصيل إنشاء أول مستشفى في مصر للعلاج عن بعد (فيديو)

كشفت الدكتورة سالي عبد الرؤوف، مدير الإدارة العامة لشؤون المكتب التنفيذي بهيئة الرعاية الصحية، تفاصيل وخدمات إنشاء أول مستشفى افتراضي، وهي الكشف عن بعد بنظام متكامل وشبكة معلوماتية، وأيضًا تقديم استشارات طبية عن بعد واستشارات الأشعة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المستشفى من الممكن عمل زيارات منزلية في حالات معينة، والهدف الأساسي من المشروع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وفي محافظات وفي أماكن بعيدة.

وأشارت إلى أن المستشفى الافتراضي تتضمن استشاريين ذو كفاءة عالية داخل أو خارج البلاد، بالإضافة إلى الربط مع الوحدات المتنقلة لنشر فرق الانتشار السريع في حالات الطوارئ والأزمات والحوادث أيضًا، للوصول إلى جميع المواطنين في أي مكان.

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن محاور عملها خلال عام 2024، والتي تشمل 7 محاور رئيسية وهي إنشاء أول مستشفى افتراضي وتعزيز السياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية للهيئة تحت شعار "نرعاك في مصر"، التميز التشغيلي الإكلينيكي، تعزيز الصحة الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي، توسيع نطاق المبادرات الدولية لزيادة جودة الرعاية الصحية، ودعم دورة إدارة الإيرادات، وتعزيز استبقاء الكفاءات الطبية والإدارية.