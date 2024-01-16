الليلة فى "الشاهد".. محمد الباز يحاور أستاذ التفسير محمد سالم أبوعاصى

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، في برنامج الشاهد على فضائية "إكسترا نيوز"، في موسمه الخامس، والذي يتناول الرؤية والمستقبل.

ويتناول الدكتور محمد سالم أبوعاصي العديد من المفاجآت خلال الحلقة بشأن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتجديد الخطاب الديني، وكيفية تعامل مسئولي القطاع الديني في المؤسسات المختصة في مصر، متسائلًا: "هل فهمنا مقصد الرئيس من تجديد الخطاب الديني؟".

كما يناقش أستاذ التفسير بجامعة الأزهر تجديد الخطاب الديني وأنه ليس له علاقة بالنص القرآني المقدس ولا الحديث الشريف وإنما يكون في المضمون والفهم والاكتشاف.

كما يتحدث عن الشيخ محمد متولي الشعراوي، خلال برومو الحلقة، ويقول: "إنه رجل ناقل لم يأتِ بجديد رغم أنه مؤسس علميًا وحافظ للشعر"، مضيفًا أن "الشعراوي" اعتمد على كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب في التفسير.

موعد برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

برنامج الشاهد يُذاع يوميًا في الحادية عشر مساء على قناة "إكسترا نيوز".