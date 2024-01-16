الثلاثاء 16 يناير 2024
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كاتب صحفى: القضية الفلسطينية بالنسبة للمواطن المصرى مسألة عقيدة

الدكتور أسامة السعيد
الدكتور أسامة السعيد

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن الدعم المصري المقدم للأهالي في الأراضي الفلسطينية ليس له مثيل منذ اندلاع الأزمة، ومصر دائمًا كانت هي التي تتعامل مع القضية الفلسطينية وفق ثوابت واضحة وأولية مهمة للغاية، بالنسبة للمواطن المصري مسألة عقيدة بحسب ما أشار سابقًا الرئيس عبدالفتاح السيسي في حديثه.

وأضاف الدكتور أسامة السعيد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر لديها رؤية ثاقبة للأوضاع والأمور في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تقدمه مصر جدير وقيم للغاية والجميع من الدول تشير وتشيد لما تقدمه مصر من مساعدات إغاثية وإنسانية بكميات كبيرة بحصة تتجاوز "الثلثين" ومن خلال ضغوط واتصالات دولية.

مصر تقدم النصيب الأكبر دوليًا من المساعدات لغزة 

وأوضح الكاتب الصحفي، أن مصر استضافت العديد من الاتصالات التي حذرت من مغبة الاستمرار الإسرائيلي في تجاهل التحذيرات المتعلقة بالوضع في الأراضي المحتلة، وبالتالي مصر قبل السابع من أكتوبر الماضي كانت لديها رؤية واضحة لخطورة الأوضاع في فلسطين، وخطورة السياسات الإسرائيلية في ظل الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل.

 

الدكتور أسامة السعيد الدعم المصري الأراضي الفلسطينية المساعدات لغزة الاراضي الفلسطينية المحتلة مساعدات إغاثية وإنسانية

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