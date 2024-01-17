الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية: وقف الحرب على غزة ضرورة وتنسيق ثلاثي بين مصر واليونان وقبرص

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن المباحثات مع نظيره اليوناني تضمنت التأكيد على ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة واحتواء الأزمة وعدم تصعيدها وضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي، وكذالك تمت مناقشة العلاقات الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.

وأكد شكري، ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع جيورجوس جيرابيتريتيس وزير خارجية اليونان، أن العلاقات بين مصر واليونان إستراتيجية صلبة وتاريخية، ونعتز بهذه العلاقات ونعمل على تنميتها.

وقد عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع نظيره اليونانى جيورجوس جيرابيتريتيس، الذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.

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