محلل سياسي: الضمير العالمي أصبح يتحرك وينبض بشكل كبير حول القضية الفلسطينية

قال زيد الأيوبي المحلل السياسي الفلسطيني، إن الشعب الفسلطيني داخل قطاع غزة لديه صمود وثابت رغم كل هذه المآسي التي يعيشها على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن العالم والكرة الأرضية والمجموعة العربية بقيادة مصر والاتحاد الأورو بي مجتمعة والدول التي أيدت إسرائيل بشكل غير عادي في بداية الحرب تراجعت عن موقفها وبدأت تطالب بوقف الحرب.

وأضاف زيد الأيوبي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أننا نستثني الولايات المتحدة الأمريكية التي غيرت موقفها من الدعم غير الطبيعي إذ أصبحت تطالب بإبعاد الأهداف المدنية عن ميدان الحرب ولا بد من العمل على إدخال المساعدات.

وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني، أنه رغم الضغط الإعلامي على الحكومة الإسرائيلية والضغوط الشعبية أيضًا على حكومات الدول التي تدعم الاحتلال إلا أن جيش الاحتلال مستمر في إبادته وجرائمه البشعة بحق الفلسطينيين، لافتًا إلى أن السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يراجع حساباته جيدًا ويمنع عن إسرائيل الدعم العسكري، موضحا أن الضمير العالمي أصبح يتحرك وينبض بشكل كبير حول القضية الفلسطينية.