"إكسترا نيوز" تستعرض تفاصيل حول العيادة الزراعية باستخدام الذكاء الاصطناعى بالعريش

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تفاصيل حول إنشاء العيادة الزراعية التي تأتي في إطار استراتيجية الجامعة العريش التي تهدف إلى المُساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المُستدامة في محافظة شمال سيناء.

ومن المقرر أن العيادة ستقدم خدماتها إلى المزارعين والمُربين في المحافظة مجانًا، وذلك بهدف تحسين الإنتاجية الزراعية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.