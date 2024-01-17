الأربعاء 17 يناير 2024
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"إكسترا نيوز" تستعرض تفاصيل حول العيادة الزراعية باستخدام الذكاء الاصطناعى بالعريش

إنشاء العيادة
إنشاء العيادة

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تفاصيل حول إنشاء العيادة الزراعية التي تأتي في إطار استراتيجية الجامعة العريش التي تهدف إلى المُساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المُستدامة في محافظة شمال سيناء.

ومن المقرر أن العيادة ستقدم خدماتها إلى المزارعين والمُربين في المحافظة مجانًا، وذلك بهدف تحسين الإنتاجية الزراعية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

  • تتضمن قسمين رئيسيين، الأول للإنتاج النباتى والمحاصيل الاستراتيجية.
  • سيقدم خدمات الإرشاد والدعم الفنى للمزارعين فى زراعة محاصيل الحبوب الاستراتيجية.
  • تقديم المشورة بشأن تقنيات الزراعة الحديثة ومكافحة الآفات والأمراض الزراعية.
  • يهدف لزيارة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.
  • القسم الثانى خاص برعاية الثروة الحيوانية والدواجن والسمكية.
  • تقديم خدمات الإرشاد والدعم الفني الفني للمُربين في تربية الدواجن والسمان والأسماك.
  • تقديم المشورة بشأن تقنيات التربية الحديثة ورعاية الحيوانات ومكافحة الأمراض.

 

 

اكسترانيوز إنشاء العيادة الزراعية العريش الجامعة التنمية الزراعية محافظة شمال سيناء الإنتاجية الزراعية المحاصيل الاستراتيجية والسمكية

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