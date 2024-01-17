أستاذ العلاقات الدولية: مصر هي الدولة المحورية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ في العلاقات الدولية، إن مصر طوال تاريخها لم تتخلى عن مسئوليتها الإنسانية والسياسية اتجاه الشعب الفلسطيني، ووجود منسقي الأمم المتحدة اليوم في مصر يعبر عن نظرتهم إلى أن مصر هي الدولة المحورية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف أستاذ في العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترانيوز"، أن إجمالي المساعدات سواء الإنسانية أو الإغاثية نصفها داخل عبر معبر رفح المصري، والأمم المتحدة تباشر عملها الإنساني من خلال مصر، لأن الطرف الثاني إسرائيل ينتهك قوانين الدولي والإنساني.

مصر تلتزم بالصبر الاستراتيجى المتوازن لتآكل الدعم الدولى لإسرائيل

وأوضح رامى عاشور، أن مصر تلتزم بالصبر الاستراتيجى المتوازن لتآكل الدعم الدولى لإسرائيل، وتحشد الرأى العام العالمى بناءا على الضمير الإنسانى أمام إستغلال الطرف الآخر قواعد القانون الدولى التى انتهكها.

وكانت قد وصلت سيجارد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار وصلت إلى معبر رفح البري صباح اليوم الاربعاء.