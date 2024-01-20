كاتب صحفى: مصر كشفت المخطط الإسرائيلى منذ بداية العدوان على غـزة

قال الكاتب الصحفي، الدكتور أسامة السعيد، إن العالم أجمع أدرك دور الدولة المصرية في دخول المساعدات إلي قطاع غزة ومنع تصفية القضية الفلسطنية، كما أصبح يدرك مخطط تهجير الفلسطنيين كمرحلة أولى إلى أراضي سيناء، وأيضًا تهجيرهم نحو الضفة الغربية وأراضي الأردن.

وأضاف الدكتور أسامة السعيد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر كشفت المخطط الإسرائيلي منذ بداية العدوان على غـزة مبكرًا، وبالتالي اتخذت مصر موقفًا متماسكًا وحاسمًا برفض هذه المخططات، ودعم صمود سكان الأرض الفلسطينية على أرضهم، وإفشال المخطط من خلال بقائهم على أرضهم.

اتخذت مصر موقفًا متماسكًا وحاسمًا برفض هذه المخططات

وأوضح الكاتب الصحفي أن دخول المساعدات واجب إنساني وواجب قانوني والتزام ثابت لدعم الأشقاء في قطاع غزة على مدار التاريخ من مصر لفلسطين، ويعتبر وسيلة ودعمًا لسكان الأراضي الفلسطينية على تماسكهم بأرضهم، وهو دور محورى ومركزي للدولة المصرية، والجيمع يشعر بالدعم الحقيقي من مصر لفلسطين.