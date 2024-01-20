"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز ملامح تطوير متحف "إيمحتب"

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أبرز ملامح متحف إيمحتب بمنطقة سقارة بعد تطويره بعدما بلغت قيمة أعمال التطوير نحو 48 مليون جنيه، وخلال السطور التالية تلقي الفضائية الضوء على أهم معالم المتحف على النحو التالي:

- تم افتتاحه نهاية 2022 بتكلفة بلغت نحو 48 مليون جنيه لإضافة مزار جديد بالمنطقة.

- يتميز المتحف بوجود أول أدوات جراحة عرفها العالم تعود للأسرة الخامسة.

- يضم أقدم مومياء لمرى رع رابع ملوك الأسرة السادسة وموامياوات حيوانية نادرة.

- يضم المتحف نحو 356 قطعة أثرية، موزعة على النحو التالي، 286 قطعة أثرية، موزعة في 6 قاعات داخل 27 فاترينة عرض، بالإضافة إلى حوالي 70 قطعة أثرية داخل 6 فتارين للعرض المؤقت والمكتبة.

- يتكون المتحف من 6 قاعات رئيسية.

- افتتح المتحف للمرة الأولى عام 1997.

أعمال تطوير المتحف

- تم إغلاق المتحف في مارس 2022، لتطويره وإعادة تأهيله وافتتاحه.

- يحكي المتحف قصة أقدم البنائين في مصر وهو المهندس إيمحتب.