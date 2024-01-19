الجمعة 19 يناير 2024
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خبير تكنولوجيا معلومات: مصر ستكون من الدول الرائدة في الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قال المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن مصر ستكون من البلدان الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجالات التحولات الرقمية، لافتًا إلى أن التحول الرقمي يستغرق وقت طويلا في البلاد.

وأضاف طارق، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن أي دولة تتحول رقميًا، وتتحول لرقمنة كاملة للمؤسسات والنيابات العامة والحكومات وغيره التي تتم على مراحل وخطوات كبيرة وتأخذ وقت أكبر.

مصر تسير على خطى الرئيس السيسي

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، أن مصر تسير على خطى الرئيس السيسي، وتسير على التحولات الرقمية بشكل صحيح جدا للوصول إلى عدم اللجوء إلى المعاملات الورقية عام 2030، لذلك مصر ستكون من الدول الرائدة في الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي دخل في جميع المجالات مثل الطب والطعام والشراب والطرقات والتنظيم، ويساعد البشر في أعمالهم، إضافة إلى استبدال عدد من الوظائف، فهناك 140 مليون وظيفة جديدة سوف تخلق، وبالتالي هناك 120 مليون وظيفة سوف تختفي.

الذكاء الاصطناعي مجال الذكاء الاصطناعي مصر خبير تكنولوجيا المعلومات المهندس أحمد طارق التحولات الرقمية التحول الرقمي

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