الجمعة 19 يناير 2024
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"إكسترا نيوز" تستعرض جهود تنمية الصعيد في الجمهورية الجديدة (فيديو)

الصعيد
الصعيد

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يرصد تنمية الصعيد في الجمهورية الجديدة.

تنمية الصعيد في الجمهورية الجديدة

  • الدولة تضخ 1.1 تريليون جنيه سنويًا بمختلف القطاعات بمحافظات الصعيد.
  • نفذت الدولة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا.
  • محافظات الجنوب تستحوذ على أكثر من 96% من مشروعات حياة كريمة.
  • يتم العمل في 34 مركزًا في الصعيد بتكلفة 155 مليار جنيه.
  • نفذت الدولة 10 محاور من غرب النيل لشرقه طول الواحد 24 كم.
  • مدن الصعيد الجديدة من الجيل الثاني والثالث تستوعب من 40 لـ 90 ألف نسمة.
  • إقامة العديد من المجمعات الصناعية مما يوفر فرص العمل ويحقق التنمية.
  • 9 مناطق صناعية بالصعيد وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية غرب طهطا 912 فدانًا.
  • تحتضن أسوان أكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس في "بنبان".
تنمية الصعيد الجمهورية الجديدة تنمية الصعيد تنمية الصعيد في الجمهورية الجديدة

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