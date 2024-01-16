الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 15 مجزرة راح ضحيتها 158 شهيدا و320 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 15 مجزرة فى القطاع المنكوب راح ضحيتها 158 شهيدا و320 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تحت الركام وفي الطرقات

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وحسب المعطيات الأخيرة، ترتفع حصيلة العدوان إلى 24285 شهيدا و61154 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي، إضافة إلى نفاذ غاز النيتروز في غرف العمليات، ونقصا حادا في الغازات الطبية الأخرى.