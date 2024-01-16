الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يقصف كل مكان بغزة ويستهدف المستشفيات والمنشآت السكنية

أكدت نيبال فرسخ، مسئولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف كل مكان في قطاع غزة، ويستهدف المدنيين والمستشفيات والمنشآت السكنية.

وأضافت مسئولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك 30 مستشفى من أصل 36 في داخل قطاع غزة خرجت عن الخدمة و53 مركزًا صحيًا توقفت عن العمل، فضلًا عن خروج 14 مركبة إسعاف للجمعية عن الخدمة وتضرر 19 أخرى و18 مقرًا تابعًا لها جراء القصف.

وكشفت مسئولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني عن استشهاد 4 من طواقم الجمعية بعد استهداف الاحتلال مركبة إسعاف في دير البلح بشكل متعمد.

من جانبه، قال جدعون ساعر، الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، إن هناك أهمية كبيرة لاستمرار حكومة الطوارئ ونحن لا نزال في حالة حرب.

وأضاف وزير الاحتلال الإسرائيلي أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى في الحرب في قطاع غزة لا يتم وفق جداول زمنية، وإنما طبقًا لما يتم تحقيقه على الأرض.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الرابع تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.