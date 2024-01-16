مستشار الأمن القومي العراقي يتوجه لأربيل لمتابعة تداعيات القصف الصاروخي الإيراني

وجه مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، الى أربيل للتحقيق في القصف الإيراني الذي طال المدينة ليلة أمس الاثنين، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وذكر بيان لمكتب الأعرجي، أنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي يتوجه إلى أربيل على رأس وفد أمني رفيع، للوقوف على تداعيات القصف الإيراني الأخير الذي استهدف المحافظة.

وكان أعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد عن إدانته للقصف الإيراني على مدينة أربيل عادا إياه انتهاكًا للسيادة ويعمل على تقويض الأمن والاستقرار بالبلد.

وقال: إن حسم المسائل يكون عبر الحوار البنّاء المشترك لا من خلال الهجمات العسكرية التي تهدد استقرار العراق بل وكل المنطقة التي تشهد توترات ينبغي العمل على خفضها.

وأكد مجلس أمن إقليم كوردستان، استشهاد أربعة مواطنين وإصابة ستة آخرين، بقصفٍ للحرس الثوري الإيراني طال مدينة أربيل.

