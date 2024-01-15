"القاهرة الإخبارية": الحكومة الفرنسية الجديدة تواجه التضخم

قال خالد شقير، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إنه رغم بذل الحكومة الماضية جهودًا كبيرة لاحتواء أزمة التضخم وارتفاع الأسعار، إلا أن ذلك لم يتحقق، مشيرًا إلى أن الحكومة الفرنسية الجديدة تواجه التضخم.

وأضاف، خلال رسالته على الهواء مباشرة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الجديدة ستواجه الكثير من المشكلات، أهمها الارتفاع المستمر في أسعار الكهرباء وبعض المنتجات، وهو ما جاء في أكثر من صحيفة فرنسية مثل "لوموند".

وتابع، أن جريدة ليزيكو ربطت بين ما يحدث في البحر الأحمر والتوترات في الشرق الأوسط وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الحكومة السابقة اتخذت قرارات داعمة لأسعار الكهرباء، ولكن جرى إلغاؤها، بعد انخفاض التضخم في الأشهر الماضية.

وواصل: "بعد إلغاء الدعم عن أسعار الكهرباء، ستطال أزمات المواطن الفرنسي العادي وبعض الشركات، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية، كما أن انخفاض القدرة الشرائية أهم ما يشغل الفرنسيين قبل قضية الهجرة والأمن والتعليم".