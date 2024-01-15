بريطانيا: سنرسل 20 ألف جندى للناتو لمواجهة تهديدات بوتين

قال جرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني، إن بلاده سترسل 20 ألف جندي للناتو في مهمة جديدة قد تكون الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لمواجهة تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من خلال قدراتنا العسكرية، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وتشمل عملية النشر 16 ألف جندي من الجيش البريطاني سيتمركزون في شرق أوروبا في الفترة من فبراير إلى يونيو، بالإضافة إلى مجموعة حاملة طائرات وطائرات هجومية من طراز "إف 35 بي" وطائرات استطلاع.

وقال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، في مقتطفات نشرتها وزارة الدفاع من خطاب من المقرر أن يلقيه في وقت لاحق، اليوم الإثنين، في لانكستر هاوس: "أستطيع أن أعلن اليوم أن المملكة المتحدة سترسل نحو 20 ألف جندي للمشاركة في واحدة من أكبر عمليات الانتشار لحلف شمال الأطلسي منذ نهاية الحرب الباردة".