"الإسكان" تكشف تفاصيل تسليم 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

كشف عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، مؤكدًا أن هذا المشروع يضع الدولة المصرية على خريطة الاستثمارات العالمية.

وقال خطاب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، إن العاصمة الإدارية الجديدة أهم مشروع تم في مصر على مدار السنوات الثمانية الماضية، وهو درة التاج للمشروعات، ويضع الدولة المصرية على خريطة الاستثمارات العالمية ومقار الشركات الدولية الكبرى.

وأضاف: "هذا النوع من الاستثمارات يحتاج إلى نوع خاص من المعمار، وهذا ما شهدناه أمس، حيث إنه ذو طابع حديث يحقق بنية ذكية مستدامة تخدم رجال الأعمال والشركات العملاقة، وتخلق فرص عمل حديثة".

وأكد أنه سيكون هناك كيان ضخم يدير المشروع ويشغله ويسوق له على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يتيح فرص عمل واستثمار كبيرة جدًا، والعاصمة بها فرص سكنية مميزة، فهناك 5 أبراج سكنية جارِ العمل فيها، بالإضافة إلى 4 أبراج ليلية وبرج أيقوني بها فنادق بواقع فندقين على النيل تديرهم كبرى شركات الفنادق في العالم.