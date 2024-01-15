الدفاع البريطانى: الهجمات السيبرانية على مؤسساتنا كبدتنا خسائر بالمليارات

قال جرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني، إن بلاده تعمل على توسيع التعاون مع شركائنا لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين.

وأضاف وزير الدفاع البريطاني: الهجمات السيبرانية على مؤسساتنا كبدتنا خسائر بالمليارات، مؤكدًا: أنفقنا 31 مليون جنيه إسترليني لتحديث وتطوير قدراتنا النووية، واستخدام أدواتنا العسكرية في الردع.

وفي وقت سابق، أعلن ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، أن الضربات الأمريكيّة والبريطانيّة ضد الحوثيّين، الذين كثّفوا هجماتهم على السفن فى البحر الأحمر خلال الأسابيع الأخيرة، كانت "محدودة وضروريّة ومتناسبة".

وأكد أنه "رغم التحذيرات المتكرّرة للمجتمع الدولي، واصل الحوثيّون تنفيذ هجمات فى البحر الأحمر مرّة أخرى هذا الأسبوع ضدّ سفن حربيّة بريطانيّة وأمريكيّة"، مضيفًا: "هذا لا يمكن أن يستمر، لذا اتخذنا إجراءات محدودة وضرورية ومتناسبة دفاعًا عن النفس".

وأشار سوناك إلى أن سلاح الجو الملكي نفذ "ضربات ضد مواقع عسكرية فى اليمن يستخدمها المتمردون الحوثيون".